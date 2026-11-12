Controversia sui voli del Segretario di Stato Rubio per assistere alle partite di football

Il Segretario di Stato Marco Rubio affronta critiche per 23 voli a spese dello Stato verso Gainesville in Florida per seguire il figlio nel football. Analisi dei costi e delle motivazioni.

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, si trova al centro di un aspro dibattito pubblico dopo che le indagini hanno rivelato una serie di viaggi aerei finanziati con denaro pubblico. Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense Washington Post, l'alto funzionario del governo americano avrebbe utilizzato regolarmente velivoli militari per spostarsi tra Washington e la Florida. La destinazione specifica di questi voli è Gainesville, città dove risiede la sua famiglia e dove il suo terzo figlio, Anthony, gioca a football universitario per l'Università della Florida.

I dettagli dei viaggi aerei verso la Florida

I dati emersi dalle indagini mostrano che, a partire da marzo 2025, il Segretario di Stato ha effettuato almeno ventitré viaggi verso Gainesville. Questa frequenza di spostamenti ha sollevato forti perplessità nell'opinione pubblica e tra i osservatori politici, poiché ogni singolo volo avviene a bordo di aerei militari riservati all'uso governativo. Il costo totale stimato per le casse pubbliche, derivante da questi spostamenti ripetuti, supera la soglia di 1,2 milioni di dollari. Una cifra considerevole che evidenzia quanto la logistica di questi viaggi incida sul bilancio federale.

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Regole di sicurezza e responsabilità finanziaria

Il ruolo di Segretario di Stato impone ai titolari di tale carica di viaggiare esclusivamente su aerei militari per garantire la massima sicurezza personale e nazionale. Tuttavia, le normative vigenti stabiliscono chiaramente che il responsabile del dicastero ha l'obbligo di rimborsare al governo il costo equivalente a un biglietto aereo di classe economica per la tratta percorsa. In pratica, Rubio era tenuto a saldare la differenza tra il costo effettivo del volo militare e il prezzo di un biglietto ordinario. Il mancato o irregolare versamento di tali importi costituisce la base tecnica della critica mossa ai suoi confronti.

Difesa pubblica delle motivazioni familiari

Di fronte alle accuse, Marco Rubio ha cercato di giustificare la sua presenza costante negli stadi, dichiarando al Washington Post di voler presenziare al maggior numero possibile di eventi importanti per lui e per la sua famiglia. Ha sottolineato come il football rappresenti un momento cruciale per i legami familiari e personali. Il Segretario ha specificato di aver intrapreso queste azioni con la consapevolezza che si trattava di eventi significativi per la sua sfera privata, tentando di bilanciare gli obblighi istituzionali con i doveri paterni.

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Il ruolo di Anthony Rubio nel football universitario

Il fulcro della questione riguarda la presenza del figlio, Anthony Rubio, che è il terzo dei quattro figli del Segretario di Stato. Anthony ha iniziato a giocare per la squadra universitaria nel corso degli ultimi quattro anni. I numeri relativi alla sua carriera sportiva rivelano una partecipazione limitata: in questo quadriennio, il giovane atleta ha preso parte ad appena quattro partite ufficiali. Nonostante la scarsa quantità di eventi giocati, la presenza del padre è stata costante in ogni incontro in cui il figlio è sceso in campo.

La presenza paterna al di fuori delle gare

Oltre a seguire attivamente le gare del figlio, Marco Rubio ha assistito a numerosi altri eventi sportivi in cui Anthony Rubio non ha partecipato. Questa abitudine di accompagnamento costante, anche quando non strettamente necessario per seguire l'azione sportiva del giovane atleta, ha accentuato le critiche sulla presunta inadempienza finanziaria. Il padre del Segretario, che ha praticato lui stesso il football a livello universitario, sembra aver posto un'enfasi particolare sulla presenza fisica allo stadio, trasformando ogni occasione in un'occasione di supporto pubblico che ha comportato oneri significativi per lo Stato americano.