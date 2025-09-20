Controversie all'Università di Tunisi El Manar: Divieti sull'abbigliamento scatenano proteste studentesche

L'Università di Tunisi El Manar introduce nuove regole sull'abbigliamento, vietando minigonne, shorts e jeans strappati. La decisione scatena proteste studentesche e accese discussioni sui social media, sollevando dubbi sulla libertà personale e il decoro accademico. La comunità studentesca si oppone, contestando l'eccessiva restrizione e chiedendo un dialogo con l'amministrazione.

Due facoltà dell' Università di Tunisi El Manar hanno recentemente implementato nuove regolamentazioni riguardanti l'abbigliamento e l'aspetto personale degli studenti. La decisione, comunicata il 15 settembre, ha immediatamente suscitato un'ondata di proteste e accese discussioni, soprattutto sui social media.

Le facoltà coinvolte, nello specifico quella di Giurisprudenza e quella di Scienze Economiche e Gestione, hanno vietato l'uso di minigonne, shorts, jeans strappati e un “uso eccessivo” di cosmetici. Tale direttiva, che entrerà in vigore con l'inizio del nuovo anno accademico 2025-2026, ha generato una profonda spaccatura tra gli studenti, alcuni dei quali la considerano una limitazione ingiustificata della libertà personale. Il comunicato ufficiale afferma esplicitamente il divieto di “entrare negli spazi della facoltà con un aspetto inadeguato”, elencando specifiche categorie di abbigliamento considerate non conformi al decoro richiesto. La formulazione imprecisa di termini come “uso eccessivo” di cosmetici ha inoltre alimentato dubbi e critiche, sollevando preoccupazioni riguardo all'interpretazione soggettiva delle regole e alla potenziale disparità di trattamento tra gli studenti. Le associazioni studentesche hanno annunciato l'intenzione di contestare il provvedimento, ritenendolo un'eccessiva estensione delle prerogative amministrative delle facoltà. \Il comunicato dell'università, diffuso attraverso diversi canali, inclusi i social network, ha rapidamente catalizzato l'attenzione del pubblico, innescando un acceso dibattito sul delicato equilibrio tra decoro accademico e libertà individuali. La questione si inserisce in un contesto più ampio di discussione sul decoro universitario in Tunisia, dove simili direttive interne sono state adottate anche in altri istituti. La reazione degli studenti è stata immediata e decisa, con molti che hanno espresso disappunto e preoccupazione per l'impatto di queste nuove regole sulla loro vita universitaria. Le critiche si concentrano principalmente sulla vaghezza dei criteri imposti, in particolare quelli relativi all'estetica e al trucco, che rischiano di creare incertezza e difficoltà nell'applicazione delle regole. L'assenza di una definizione chiara di “uso eccessivo” ha sollevato perplessità sulla possibilità di giudizi arbitrari e discriminatori. La comunità studentesca si è mobilitata per far sentire la propria voce, denunciando quella che percepisce come una lesione delle libertà personali e un'interferenza indebita nella propria autonomia. Le associazioni studentesche, attraverso comunicati e dichiarazioni pubbliche, hanno espresso la volontà di opporsi a queste nuove disposizioni, sottolineando la necessità di un dialogo costruttivo tra l'amministrazione universitaria e gli studenti. La situazione attuale richiede un'attenta riflessione e un confronto aperto tra le diverse parti in causa per garantire un ambiente universitario inclusivo e rispettoso delle libertà individuali. \Parallelamente a questa vicenda, si evidenzia l'importanza di un ambiente di studio stimolante e accogliente. L'università, in quanto centro di formazione e di crescita culturale, deve promuovere la libera espressione e l'autonomia degli studenti. Il dibattito sul decoro universitario non deve tradursi in una limitazione delle libertà fondamentali, ma piuttosto in una riflessione condivisa sui valori e le norme di comportamento che devono caratterizzare la vita accademica. In questo contesto, è fondamentale che l'amministrazione universitaria avvii un dialogo con le rappresentanze studentesche e i docenti per trovare un equilibrio tra le esigenze di decoro e il rispetto delle libertà individuali. L'obiettivo è quello di creare un ambiente in cui gli studenti si sentano liberi di esprimersi e di perseguire i propri obiettivi accademici senza timori di discriminazione o giudizi arbitrari. La vicenda dell'Università di Tunisi El Manar pone in evidenza la necessità di una gestione responsabile delle regole e dei divieti, che tenga conto delle esigenze di tutti gli studenti e che promuova un clima di fiducia e di collaborazione. In un contesto internazionale, si segnala che nella classifica QS delle migliori città per studenti universitari, Londra è al primo posto, seguita da Tokyo e Seoul





