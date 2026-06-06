Controversie sull'intellettuale e le sue affermazioni sul sionismo e il genocidio

Un noto intellettuale ha suscitato scalpore con le sue recenti affermazioni sul sionismo e il genocidio, portando gli organizzatori di Salerno Letteratura a rinunciare alla sua lezione introduttiva. Le sue parole hanno scatenato un dibattito acceso sulla questione del sionismo e del genocidio, con alcuni che le considerano accettabili e altri che le giudicano oltre i limiti della decenza.

Il noto intellettuale ha suscitato scalpore con le sue recenti affermazioni sul sionismo e il genocidio, portando gli organizzatori di Salerno Letteratura a rinunciare alla sua lezione introduttiva.

Tuttavia, è importante esaminare le sue parole per comprendere appieno la questione. L'intellettuale ha dichiarato: "Per me il sionismo è il riconoscimento più semplice e basilare del diritto degli ebrei a una patria nazionale, a una difesa esistenziale e necessaria. Chiunque riconosca il diritto di Israele a esistere qui, chiunque veda due entità vivere fianco a fianco, è già sionista per questo fatto stesso".

Ha poi aggiunto: "So benissimo cosa sia un genocidio e applicarlo alla guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale. Quello che succede a Gaza è brutale, è terribile, ma non è genocidio"





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