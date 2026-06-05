Convivenza intergenerazionale: la storia della signora Iris e Pasquale

La signora Iris, 83 anni, e Pasquale, 20 anni, condividono la casa a Frascati grazie al progetto di co-housing dell'Università di Tor Vergata. Un'esperienza che unisce generazioni diverse, combattendo la solitudine e il caro affitti.

A Frascati, in una casa circondata da gerani, vive una convivenza speciale. La signora Iris, 83 anni, ex insegnante di Ragioneria e Tecnica bancaria, ha aperto le porte della sua casa a Pasquale, uno studente di Infermieristica di 20 anni proveniente da Afragola, in provincia di Napoli.

Il loro legame è nato grazie al progetto "Insieme siamo migliori" dell'Università di Tor Vergata, che promuove il co-housing intergenerazionale per contrastare il caro affitti e la solitudine. Da aprile 2025, i due condividono la vita quotidiana, unendo esperienze e generazioni diverse.

La signora Iris ha insegnato a Pasquale a fare la lavatrice, stendere i panni e apparecchiare la tavola, mentre il ragazzo la aiuta con la spesa pesante, il self service per la benzina e in un'occasione l'ha persino curata dopo una caduta, sanificandole una ferita alla testa. Pasquale, che prima del trasferimento si svegliava alle 4 del mattino per raggiungere l'università da Rieti, ora ha una camera spaziosa e un bagno tutto per sé, e può studiare all'aperto godendo dei tramonti.

Il giovane dà ancora del lei alla signora Iris e apprezza i suoi consigli: "Lei mi dà equilibrio, il senso di famiglia. La sua età fa pensare a una nonna, invece è tanto autonoma". La signora Iris, dal canto suo, vede in Pasquale uno dei suoi ex studenti: "Ci tengo che diventi responsabile e che riconosca i propri errori. In poco più di un anno è cresciuto tantissimo".

I due hanno festeggiato il primo anno di convivenza con una pizza, e la signora Iris guida spesso l'auto per andare al cinema. Nonostante Pasquale abbia ottenuto una borsa di studio che gli permetterebbe di pagare un affitto più alto, non ha intenzione di lasciare la sua coinquilina.

Il progetto "Insieme siamo migliori", lanciato a novembre 2024, ha già attivato circa 20 convivenze tra studenti fuorisede e anziani o famiglie che offrono stanze a prezzi calmierati in cambio di piccoli aiuti. La professoressa Rosaria Alvaro, prorettrice dell'ateneo, spiega che gli abbinamenti sono seguiti da un team con il supporto di una psicologa. Il rettore Nathan Levialdi Ghiron sottolinea che l'iniziativa risponde agli alti costi degli affitti e favorisce relazioni umane stabili e formative.

La signora Iris, che in passato aveva rinunciato ad accogliere profughi ucraini, ha trovato in Pasquale il coinquilino ideale: "Volevo indipendenza e rispetto degli spazi. Lui accetta la settimana corta, così posso ricevere i figli nel weekend. Ora è diventato il pupillo di mamma, come lo chiamano i miei figli". Pasquale, nato nel 2006, impara dalla signora Iris la storia e i film d'epoca, e quando sta con lei usa meno il cellulare.

Una convivenza che arricchisce entrambi, dimostrando che l'incontro tra generazioni può essere una soluzione vincente per la casa e per il cuore





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Co-Housing Intergenerazionale Studenti Anziani Affitto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il Dottore di Affari Tuoi si racconta: strategia imprevedibile e collaborazione con Stefano De MartinoIl Dottore di Affari Tuoi, Pasquale Romano, rivela il suo metodo e i retroscena del programma in una lunga intervista.

Read more »

La lettera che racconta l'impossibile convivenza fra lavoro autonomo e famiglia: «La scelta è tra pagare qualcuno che lavori al posto nostro e qualcuno che accudisca i figli che tanto abbiamo voluto. Abbiamo scelto i nostri figli»Micaela e Ylenia, 11 anni fa, hanno aperto un negozio di abbigliamento indipendente a Torino. All'arrivo dei figli la conciliazione è diventata impossibile. Lo hanno raccontato in un post su Instagram

Read more »

De Vrij vuole restare all'Inter, c'è fiducia sulla chiusura della trattativa per il rinnovoC'è fiducia in casa Inter circa il rinnovo del contratto di Stefan De Vrij.

Read more »

L'allenatore della Roma parla della squadra e della prossima stagioneL'allenatore della Roma ha espresso le sue emozioni per il campionato e ha parlato della possibilità di mantenere il giocatore che giocherà contro un altro italiano.

Read more »