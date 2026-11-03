Convivio Versace: Storia e Campagne Iconiche contro l'Aids

Analisi delle campagne di Convivio, il progetto di moda e beneficenza lanciato da Gianni Versace nel 1992 per combattere l'Hiv, con focus su Franca Sozzani e Terry Richardson.

Il progetto Convivio, nato nel 1992 dall'idea di Gianni Versace, ha segnato tre decenni di storia attraverso campagne fotografiche d'autore e slogan provocatori. L'edizione 2026 si terrà alla Fabbrica del Vapore dal 5 all'8 novembre, offrendo un'occasione unica per ripercorrere la cronologia visiva di questa iniziativa benefica.

L'Impatto Shock della Campagna Aids 2016

Nella primavera del 2016 Milano fu invasa da manifesti con il volto di Franca Sozzani, direttrice di Vogue Italia, ritratta da Terry Richardson. La campagna mostrava la giornalista con occhi chiari e capelli biondi ondulati, indossante un trench nero con bavero alzato, posizionata su pensiline dei tram e semafori.

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Lo slogan iniziale "L'Aids è di moda" generò una polemica immediata sui social network, dividendo l'opinione pubblica tra scandalo e approvazione. Donatella Versace si dissociò pubblicamente definendo il messaggio inadeguato, mentre Franca Sozzani sostenne la necessità di suscitare interesse sul tema.

Origini Storiche al Castello Sforzesco

La prima edizione del 1992 si svolse nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, coinvolgendo designer come Giorgio Armani e Valentino a sostegno di Anlaids. Il manifesto recitava "Un amore grande come la vita", accompagnando tavole rotonde mediche e vendite di outfit in beneficenza.

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L'iniziativa raccolse ventiduemila visitatori e un miliardo e seicento milioni di lire, rispondendo al contesto internazionale che vedeva già l'emergere del fiocco rosso simbolo della lotta contro il virus.

Evoluzione Visiva e Strategia Comunicativa

Con il nuovo millennio le campagne adottarono linguaggi diversi, passando alle grucce vuote su sfondi colorati nel 2000 alla Fiera di Milano. Nel 2016 lo slogan fu modificato con un punto interrogativo dopo le critiche, trasformando l'affermazione in un dubbio aperto al lettore.

Questa strategia comunicativa permise di riportare il discorso sull'Hiv nelle conversazioni cittadine, mantenendo alta l'attenzione mediatica senza perdere il rigore istituzionale dell'iniziativa benefica fondata da Gianni Versace ventiquattro anni prima.