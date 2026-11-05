Convocazioni Nazionale Roberto Mancini: novità Cassano e Cisse per Francia e Belgio

Roberto Mancini ha diramato le 31 convocazioni per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio. Ecco i nomi degli esordienti e dei rientri nella rosa azzurra.

La Nazionale di calcio dell'Italia, guidata dall'allenatore Roberto Mancini, è pronta a scendere in campo per i prossimi impegni di prestigio che segnano una fase cruciale del torneo. Il tecnico ha ufficialmente diramato la lista dei convocati necessari per affrontare due partite fondamentali nel contesto della Nations League, un torneo che sta ridefinendo le gerarchie nel calcio europeo.

Le sfide in programma vedono gli Azzurri di fronte a due avversari di altissimo livello: la Francia, con la partita fissata per giovedì 12 novembre allo stadio San Siro di Milano, e il Belgio, da affrontare in trasferta domenica 15 novembre. Questi due incontri rappresenteranno il banco di prova definitivo per determinare le posizioni in classifica e le speranze di accesso alle fasi successive del torneo.

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Novità rosa e nuovi esordienti azzurri

La lista dei 31 calciatori convocati da Roberto Mancini include quattro nuove leve che faranno il loro esordio assoluto nella Nazionale maggiore, segnando un netto rinnovo generazionale nel gruppo. Tra le novità spicca il centrocampista Riccardo Cassano, classe 2009, che rappresenta il talento più giovane del lotto convocato, proveniente dal Como. La sua chiamata segnala una fiducia immediata nelle risorse giovanili del club bergamasco.

A Cassano si affianca un'altra sorpresa importante: il centrocampista Simone Lontani, nato nel 2008, che milita nel Parma. L'arrivo di due giovani centrocampisti sottolinea la volontà di Mancini di testare nuove soluzioni tattiche e di dare spazio a promesse del panorama calcistico italiano che hanno brillato nelle categorie inferiori o nei ranghi giovanili delle loro squadre di appartenenza.

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Altri due esordienti completano il quartetto di giovani talenti: l'attaccante Alphadjo Cisse, nato nel 2006, proveniente dal Milan, e l'altro attaccante Mattia Liberali, nato nel 2007, anch'egli legato al Como. Questa scelta di inserire quattro debuttanti contemporaneamente indica una strategia precisa di consolidamento della panchina e di preparazione fisica per i giovani che potrebbero dover coprire eventuali assenze o fornire freschezza tattica durante le gare.

Rientri importanti e consolidamento della rosa

Oltre ai nuovi arrivati, la convocazione vede il ritorno in azzurro di giocatori veterani o assenti nelle ultime convocazioni, elementi chiave per l'equilibrio della squadra. Tra i nomi che tornano a vestire la maglia azzurra figurano Marco Palestra e Nicolò Zaniolo, entrambi chiamati a dare continuità tecnica e visione di gioco alle manovre offensive della squadra.

Marco Palestra, che milita nel Chelsea, torna in nazionale dopo un periodo di assenza, portando con sé l'esperienza del calcio inglese e la capacità di creare gioco negli spazi ristretti. La sua presenza, unita a quella di Zaniolo, proveniente dall'Udinese, offre a Roberto Mancini opzioni diverse per gestire le fasi di possesso palla e per cercare la profondità difensiva degli avversari.

La selezione si configura come un lotto ampio e variegato, che comprende portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti di club di massima serie in Italia e in Europa. La presenza di elementi come Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Riccardo Calafiori (Arsenal) e Federico Dimarco (Inter) testimonia la solidità tecnica della rosa, pronta ad affrontare le sfide più difficili del torneo continentale con giocatori che disputano ruoli da protagonisti nei loro rispettivi club.

Obiettivo Nations League e stato del gruppo

La Nazionale Italiana rientra in campo con un bilancio positivo che ha ripreso a settembre e ottobre, periodo nel quale ha ottenuto due successi contro la Turchia e ha pareggiato rimontando nel match disputato a Saint-Denis contro la Francia. Questi risultati hanno consentito agli Azzurri di salire al secondo posto in classifica nel Gruppo 1 della Lega A, raccogliendo sette punti complessivi.

La situazione classifica vede la Francia in testa al gruppo con dieci punti, tre in più degli italiani, mentre il Belgio si attesta a otto punti, uno sopra l'Italia. Questa distanza ravvicinata tra le prime tre squadre sottolinea l'altissimo livello competitivo del girone e la delicatezza dei due prossimi incontri, che potrebbero determinare non solo le posizioni finali ma anche le qualificazioni alle fasi ad eliminazione diretta.

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L'ambizione del tecnico Roberto Mancini e dello staff tecnico è chiara: chiudere il girone nelle prime due posizioni per conquistare il pass diretto per i quarti di finale. Ogni punto raccolto contro Francia e Belgio sarà cruciale per evitare gli spareggi o per garantirsi un percorso più agevole nelle fasi successive del torneo, mantenendo viva la speranza di un titolo continentale.

Dettaglio convocati per ruolo

La rosa dei 31 giocatori selezionati da Roberto Mancini è composta da specialisti pronti a coprire ogni esigenza tattica. Tra i portieri, la scelta verte su Marco Carnesecchi dell'Atalanta, Gianluigi Donnarumma del Manchester City e Guglielmo Vicario della Juventus, garantendo tre alternative di massimo livello internazionale per il reparto più importante.

La linea difensiva include Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma) e Giorgio Scalvini (Atalanta). Questa profondità permette di affrontare le sfide contro le migliori offensive d'Europa con soluzioni solide e versatili, capaci di adattarsi a diversi schemi di gioco.

Il centrocampo è il cuore tattico della squadra, con Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari) e Sandro Tonali (Tottenham). La presenza di Cassano e Lontani tra i convocati dimostra la volontà di integrare le nuove promesse con l'esperienza di giocatori come Tonali e Barella.

In attacco, la lista comprende Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli) e Nicolò Zaniolo (Udinese). Con dieci prospetti offensivi, Mancini ha la libertà di costruire tre linee di gioco diverse, sfruttando la velocità di giovani come Cisse e Liberali e la potenza diScamacca e Frattesi nella seconda punta.