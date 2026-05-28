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Cookie e profilazione: il consenso e le preferenze. 5 modi per abbinare il top tempestato di lustrini a primavera

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Cookie e profilazione: il consenso e le preferenze. 5 modi per abbinare il top tempestato di lustrini a primavera
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📆5/28/2026 1:32 PM
📰IOdonna
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Se rifiuti integrale o delle singole finalità necessarie all'erogazione di pubblicità e di contenuti personalizzati, potrai scegliere di aderire a un piano di abbonamento. Un top tempestato di lustrini non si indossa più soltanto nelle occasioni speciali. Complici i giusti abbinamenti, diventa un alleato prezioso nella quotidianità. Il top anni '90 che tutte stanno tirando fuori dall'armadio: 5 modi per abbinarlo a primavera.

Si libera dell'etichetta di 'capo da sera' e si trasforma in un alleato versatile, capace di illuminare anche i look più essenziali. Tra micro applicazioni e intarsi all-over, si può risplendere a ogni ora del giorno con un top tempestato di paillettes cangianti. Elegante ma mai eccessivo, si dà vita a un look tanto glamour quanto semplice da ricreare.

Con un paio di sneakers di giorno e dei gioielli in argento o in oro, si può alleggerire il rigore di un paio di pantaloni sartoriali. Spumeggiante il primo, rigorosi i secondi, si bilanciano alla perfezione. Il top da sera con paillettes continua a dare il meglio di sé dopo il tramonto, tubino e décolleté a stiletto funziona alla perfezione, complici gioielli altrettanto shiny, attira su di sé tutti gli sguardi.

Durante il giorno, invece, è la gonna di jeans il modello più adatto alla fascia con paillettes. Midi e a vita alta, bilancia la parte superiore del look e rende l'insieme subito più disinvolto

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