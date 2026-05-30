Cookie, mostre e festival: la scelta tra profilazione e abbonamento e gli eventi culturali a Milano

Il sito diiodonna.it e altri utilizzano cookie per personalizzare contenuti e pubblicità. In alternativa all' consenso si può scegliere un abbonamento. Intanto Milano ospita due eventi: la mostra di Anthony Caro con i suoi fotomontaggi critici e il festival "100 Afriche" per scoprire la diversità culturale del continente.

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Circa cento lavori, non semplici scatti ma composizioni fotografiche dedicate a grandi città, denunciano in tempo non sospetti fenomeni come l'overtourism e la gentrificazione. La rassegna, curata da Francesca Pietropaolo con Robert Storr, in partnership con Vito Schnabel Gallery, è la prima retrospettiva dedicata a Caro in Italia da oltre quindici anni e la prima grande esposizione in un'istituzione pubblica milanese, città significativa per gli anni formativi dell'artista.

Sempre a Milano, dal 5 al 7 giugno 2026, il CIQ - Centro Internazionale di Quartiere ospita il festival "100 Afriche", una grande festa aperta che celebra la straordinaria varietà culturale del continente africano. L'evento, organizzato dalla Rivista Africa, vuole superare gli stereotipi mostrando un mosaico di storie, lingue, tradizioni e visioni.

Per tre giorni, lo spazio si trasforma in un vivo luogo di incontro e scoperta con un programma multidisciplinare: musica dal vivo, danze, incontri, presentazioni, laboratori, mostre, cinema e teatro. Mercanti tuareg, artisti, cantastorie, ballerini ed esperti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso le tante anime dell'Africa, favorendo dialogo, conoscenza e scambio tra comunità diverse





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