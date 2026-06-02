Cooperazione: un modello d'impresa che tiene in piedi pezzi di paese

La cooperazione compie ottant'anni insieme alla Repubblica e rappresenta un modello d'impresa riconosciuto nella Carta fondamentale dello Stato. Nel 1948, i padri costituenti scrissero l'articolo 45 per riconoscere la funzione sociale della cooperazione, che oggi vale l'8% del PIL e occupa 550mila persone. La cooperazione è presente in comuni dove senza la banca cooperativa non c'è nessuna banca, in borghi montani dove senza il negozio cooperativo non c'è nessun negozio, e si occupa degli anziani che vivono soli.

La cooperazione compie ottant'anni insieme alla Repubblica e rappresenta un modello d'impresa riconosciuto nella Carta fondamentale dello Stato. Nel 1948, i padri costituenti scrissero l' articolo 45 per riconoscere la funzione sociale della cooperazione, che oggi vale l'8% del PIL e occupa 550mila persone.

La cooperazione è presente in comuni dove senza la banca cooperativa non c'è nessuna banca, in borghi montani dove senza il negozio cooperativo non c'è nessun negozio, e si occupa degli anziani che vivono soli. Il movimento cooperativo cattolico italiano nasce nel 1919 su impulso di Don Sturzo e affondando le radici nella Rerum Novarum di Leone XIII.

Il nuovo Papa ha scelto il nome Leone XIV, confermando l'importanza delle cooperative come strumenti di dignità del lavoro e centralità della persona. La cooperazione è un'infrastruttura imprenditoriale che tiene in piedi pezzi di paese e non delocalizza, rappresentando il 25% dell'agroalimentare Made in Italy e oltre il 20% degli sportelli bancari. Il riconoscimento di questo modello d'impresa è importante per la Repubblica nel suo giorno più celebrato





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