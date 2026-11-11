COP31 a Antalya: l'azione climatica promossa come soluzione all'inflazione

Durante la COP31 in Turchia, i leader hanno presentato l'azione climatica come mezzo per rafforzare l'economia e ridurre il costo della vita, collegando la dipendenza dai combustibili fossili all'inflazione globale.

Il vertice COP31 si è svolto a Antalya, in Turchia, l'11 novembre 2026, dove i leader mondiali hanno presentato l'azione climatica come strategia per rafforzare l'economia e ridurre il costo della vita. Il messaggio è stato ripetuto nei corridoi e sul palco plenario, evidenziando come l'inflazione globale, alimentata da interruzioni nelle forniture di petrolio dal Medio Oriente, abbia spinto i governi a riconsiderare le priorità climatiche.

Il nuovo approccio alla mitigazione climatica

Il segretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Simon Stiell, ha sottolineato che la dipendenza dai combustibili fossili è una causa diretta dell'inflazione e dei disagi economici. Secondo Stiell, la "dipendenza energetica" aumenta i costi per i consumatori e mette sotto pressione i bilanci governativi, mentre la transizione verso le energie rinnovabili può alleviare queste pressioni.

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Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha ribadito che "tre quarti della popolazione vive in paesi che importano combustibili fossili, soggetti a shock di prezzo che non possono controllare". Guterres ha collegato i conflitti recenti a una "ricetta di insicurezza cronica" e ha proposto la transizione rinnovabile come soluzione chiara.

Reazioni dei leader e delle istituzioni

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha partecipato alla sessione, ma non ha espresso un commento pubblico specifico sul nuovo approccio. Il presidente sloveno Natasa Pirc Musar ha ribadito l'importanza di trasformare le evidenze scientifiche in azioni politiche, sottolineando la responsabilità di guidare le decisioni con fatti e non con interessi politici a breve termine.

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Il commissario europeo dell'energia, Dan Jorgensen, ha sostenuto che evidenziare i benefici della riduzione delle emissioni può costruire consenso anche tra i scettici climatici. Jorgensen ha affermato che, anche se non si crede nel cambiamento climatico, è possibile concordare sul fatto che la dipendenza dai fossili è "estremamente intelligente per motivi di sicurezza".

Impatto e prospettive future

Il nuovo messaggio ha avuto un impatto immediato sui leader europei, asiatici e di altri continenti, che hanno riconosciuto l'inflazione come una vulnerabilità chiave. L'attenzione è stata rivolta alla necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili per mitigare i costi di vita e rafforzare la sicurezza energetica.

Il prossimo passo previsto è l'implementazione di politiche che promuovano le energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni, con l'obiettivo di creare un consenso globale su questa strategia. La COP31 ha così segnato un nuovo capitolo nella discussione climatica, collegando direttamente le questioni ambientali alle sfide economiche e sociali attuali.