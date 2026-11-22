Il presidente Murat Kurum annuncia l'assenza di un nuovo testo alla COP31 ad Antalya. I negoziati climatici ONU rischiano il collasso per mancanza di consenso politico tra gli stati.

La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, conosciuta come COP31, rischia di concludersi senza un accordo politico a Antalya, in Turchia. Il vertice è entrato in una fase di stallo critico il 22 novembre 2026, quando le trattative hanno mostrato segni evidenti di frammentazione profonda tra le delegazioni nazionali.

Murat Kurum blocca il processo decisionale

Il presidente della COP31, Murat Kurum, ha comunicato ufficialmente che non verrà prodotta alcuna nuova bozza del testo dell'accordo. Questa decisione drastica è stata presa dopo che numerosi paesi e blocchi negoziali avevano espresso un rifiuto netto verso la versione del documento precedentemente presentata alle parti partecipanti. La dichiarazione di Kurum ha segnato un punto di non ritorno per i lavori in corso.

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Assenza di consenso tra gli stati membri

Le motivazioni alla base di questo blocco sono chiare e riguardano la mancanza di un accordo unanime. Il presidente ha dichiarato esplicitamente che non ci sarà alcun nuovo testo da quel momento in poi. Ha aggiunto che non verranno svolte ulteriori lavorazioni su una nuova stesura in un contesto in cui non esiste un consenso sufficiente. Questa posizione rigida riflette la difficoltà di allineare interessi nazionali spesso divergenti.

Reazioni dei blocchi negoziali internazionali

In precedenza alla dichiarazione ufficiale, molteplici paesi e blocchi negoziali avevano comunicato la loro impossibilità ad accettare la versione del testo che era stata loro sottoposta. Queste reazioni negative hanno creato un clima di incertezza generale tra le delegazioni. La frammentazione delle posizioni ha impedito qualsiasi avanzamento significativo verso una conclusione soddisfacente per tutti i firmatari presenti.

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Impatto sul futuro dei negoziati climatici

La situazione attuale pone a rischio la sostenibilità stessa degli obiettivi climatici stabiliti a livello globale. Senza un testo congiunto, manca la base giuridica e operativa per azioni future. Gli osservatori internazionali monitorano con attenzione le mosse successive delle principali nazioni emettitrici. Il fallimento di questo vertice potrebbe avere ripercussioni significative sugli impegni pregressi.

Prossimi passi e incertezze diplomatiche

Non sono state annunciate date o procedure immediate per risolvere la crisi negoziale. La decisione di non produrre nuovo testo lascia un vuoto di leadership nel processo di Antalya. Gli stati membri dovranno ora valutare se procedere in modo unilaterale o cercare nuovi canali di dialogo. La comunità scientifica attende sviluppi concreti per le strategie di mitigazione previste per i prossimi anni.