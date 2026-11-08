COP31 ad Antalya: Turchia e Australia guidano il vertice climatico del 2026

La Turchia ospiterà la COP31 ad Antalya nel novembre 2026 insieme all'Australia. Focus sull'obiettivo 35 per il 35 e sul deficit di finanziamento per l'adattamento climatico globale.

La Turchia e l' Australia hanno annunciato di condividere la presidenza della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici denominata COP31, che si terrà ad Antalya dal 9 al 20 novembre 2026. Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Repubblica di Turchia, ha sottolineato come questo appuntamento rappresenti un momento cruciale per transformare gli impegni negoziali in azioni concrete, invitando tutte le parti a rafforzare la cooperazione internazionale di fronte all'accelerazione dei cambiamenti climatici.

Struttura della Presidenza e Obiettivi Energetici

L'accordo di co-presidenza assegna all'Australia il ruolo di capo negoziatore, mentre la Turchia svolgerà le funzioni di Paese ospitante, ricevendo i delegati nel suo territorio nel novembre 2026. Tra i temi centrali dell'agenda figurano l'implementazione del programma di mitigazione, la definizione degli obiettivi per i flussi finanziari dedicati all'adattamento e la revisione del programma di lavoro sulla transizione giusta. Un elemento distintivo dichiarato dalla presidenza è la spinta decisiva verso l'elettrificazione dei consumi energetici, con l'obiettivo specifico di portare al 35% la quota di elettricità sul consumo energetico finale globale entro il 2035, un traguardo che contrasta con l'attuale livello del 20%.

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Pressioni Internazionali e Scenario Politico Complesso

L'agenzia internazionale per le energie rinnovabili ha rafforzato questa direzione nel suo World Energy Transition Outlook 2026, pubblicato all'inizio di ottobre, indicando la piena elettrificazione come unica strada per rientrare al di sotto dei 1,5 gradi di riscaldamento entro la fine del secolo. Tuttavia, la conferenza rischia di essere condizionata da un panorama politico frammentato, con gli Stati Uniti assenti per il secondo anno consecutivo a causa delle spaccature politiche seguite alle elezioni di midterm. La presenza sarà limitata a poco più di 70 paesi, e il segretario generale dell'Onu António Guterres, il cui mandato scade il 31 dicembre, parteciperà alla sua ultima conferenza sul clima senza sapere chi sarà il suo successore, depotenziando ulteriormente lo spessore diplomatico dell'evento.

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Deficit Critico nei Finanziamenti per l'Adattamento

Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite, che sarà esaminato durante i negoziati, rivela un grave squilibrio nelle risorse economiche disponibili. I 155 paesi in via di sviluppo avranno bisogno di 305 miliardi di dollari all'anno entro il 2035 per adattarsi a ondate di calore, incendi, inondazioni, tempeste, siccità e innalzamento del livello del mare. I paesi meno sviluppati e i piccoli stati insulari sono colpiti in modo sproporzionato e necessitano di 40-50 miliardi di dollari annuali, una cifra pari al 3-4% del loro prodotto interno lordo. Nonostante la necessità urgente, nel 2024 questi paesi hanno ricevuto il 16% in meno di sostegno finanziario per l'adattamento rispetto a due anni fa.

Impatto Geopolitico e Sicurezza Nazionale

Le guerre in corso distolgono risorse e attenzione dall'azione per il clima, ma ignorare questa crisi aumenta la vulnerabilità nazionale e regionale. Il cambiamento climatico minaccia direttamente le persone, le economie e gli ecosistemi, rendendo l'adattamento un investimento diretto nella sicurezza e nella resilienza nazionale. I paesi ricchi hanno sottoscritto promesse inadeguate nel 2021 riconoscendo la loro maggiore responsabilità nella crisi, ma i fondi sono bloccati o insufficienti per misure essenziali come infrastrutture più solide, sistemi di allerta precoce e protezione dalle inondazioni, lasciando i paesi più poveri esposti a rischi crescenti.