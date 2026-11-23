Il presidente Erdogan celebra le 46 decisioni della COP31 ad Antalya. L'UE respinge il testo finale. Analisi degli accordi bilaterali e delle prospettive future.

La conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2026, nota come COP31, si è chiusa ad Antalya, in Turchia, il 22 novembre 2026, senza la tanto sperata conclusione di un accordo finale globale. Nonostante il collasso dei negoziati sull'accordo quadro noto come "cover decision", il presidente turco Tayyip Erdogan ha dichiarato lunedì 23 novembre che il vertice ha comunque gettato le basi necessarie per futuri dialoghi internazionali.

Valutazione Ufficiale di Erdogan su Cop31

Il presidente Erdogan ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto durante i negoziati tenutisi nella città turca, sottolineando l'importanza simbolica e pratica del processo diplomatico avviato. Ha spiegato che sarebbe stato preferibile raggiungere un consenso completo anche sull'accordo finale nell'ultimo giorno di plenaria, riconoscendo la delusione per la mancata firma unanime.

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Tuttavia, ha sottolineato che sono state poste fondamenta molto solide e preziose per il prossimo ciclo di trattative climatiche. Queste affermazioni sono state rilasciate subito dopo una riunione del gabinetto ministeriale turco, confermando la volontà di Ankara di mantenere un ruolo centrale nella diplomazia ambientale internazionale.

Reazioni UE e Contesti del Fallimento

I negoziati ufficiali delle Nazioni Unite sono terminati domenica con un fallimento politico significativo, dopo che l'Unione Europea e altri attori internazionali hanno rifiutato di accettare il testo finale proposto. La decisione congiunta dei presidenti di turno della COP31, rappresentati da Turchia e Australia, è stata considerata inadeguata per affrontare efficacemente la crisi climatica.

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Le obiezioni principali riguardavano la debolezza del contenuto proposto, che non sarebbe stato sufficiente per avanzare concretamente nella lotta contro il riscaldamento globale. Questo rifiuto ha portato all'interruzione delle trattative formali, lasciando senza una conclusione giuridica vincolante gli ultimi giorni di lavoro plenario.

46 Decisioni adotate e Accordi Economici

Nonostante l'assenza dell'accordo quadro finale, i delegati presenti alla COP31 hanno formalmente adottato 46 decisioni distinte che coprono una vasta gamma di punti all'ordine del giorno. Queste decisioni mirano a gestire aspetti specifici della cooperazione tecnica e finanziaria necessaria per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici.

La Turchia ha utilizzato l'evento per promuovere significativamente la cooperazione economica, riuscendo a stringere nuovi accordi con importanti attori globali. Tra i partner figurano la Cina, l'Arabia Saudita e il Canada, insieme a varie banche di sviluppo internazionali, creando opportunità concrete per investimenti e trasferimenti tecnologici.

Prospettive Future per la Diplomazia Climatica

Il processo COP rimane lo strumento principale attraverso il quale i paesi coordinano i loro sforzi per frenare l'aumento delle temperature globali. Ogni incontro annuale offre alle nazioni l'opportunità di dimostrare la propria disponibilità a collaborare per trovare soluzioni innovative e finanziamenti adeguati.

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Il vertice di Antalya ha contribuito a creare nuove opportunità in settori chiave come l'investimento, il finanziamento e la cooperazione tecnologica, integrando la diplomazia climatica con interessi economici nazionali. Il prossimo ciclo di negoziativi potrà quindi basarsi sulle 46 decisioni già adottate e sui legami economici rafforzati.