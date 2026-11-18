Alla COP31 emerge il rischio di 20 milioni di sfollati nel Mediterraneo entro il secolo. Dati record sulle temperature oceaniche e nuovo patto per la protezione marina.

La Conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop31 si è aperta con un allarme senza precedenti per il bacino del Mediterraneo. Il presidente turco della conferenza, Murat Kurum, ha lanciato il Patto per gli oceani e i mari, una strategia urgente per accelerare le azioni climatiche legate agli ecosistemi marini e facilitare l'accesso a finanziamenti tecnici per i Paesi costieri. Questa iniziativa mira a rafforzare il cosiddetto carbonio blu e a gestire le crescenti pressioni causate dal riscaldamento globale.

Ocean Day e Finanziamenti per la Protezione Marina

L'Ocean Day durante la Cop31 ha registrato un'ondata di impegni internazionali e nuovi stanziamenti economici per la tutela del Pianeta blu. Sono stati confermati quasi un miliardo di dollari destinati alla conservazione delle mangrovie, un ecosistema chiave per frenare l'erosione delle coste, e altri 20 milioni di dollari specifici per il Fondo globale per le barriere corraline. Nonostante l'entità di questi fondi, rimangono una goccia nell'oceano rispetto alla vastità delle sfide ambientali affrontate.

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La bozza della Cover decision finale della Conferenza Onu sul clima include attualmente ben 21 riferimenti espliciti agli oceani, sottolineando la priorità data al tema durante i negoziati. L'obiettivo principale di queste iniziative è ripristinare entro il 2035 almeno il 20% delle coste prioritarie che presentano livelli di degradazione elevati, sostenendo al contempo lo sviluppo di energie marittime pulite e porti più ecologici.

Dati Scientifici e Riscaldamento Record dei Mari

La conferma del ruolo cruciale degli oceani come sentinelle della crisi climatica arriva da dati scientifici inequivocabili. Gli oceani globali hanno registrato oltre 150 giorni consecutivi di temperature superficiali del mare da record, segnando un punto di rottura nelle misurazioni storiche. L'Antartide ha registrato uno dei picchi invernali di ghiaccio marino più bassi mai rilevati nella sua storia scientifica, mentre il Pacifico nord-occidentale ha contato finora 32 tifoni in quest'anno, il numero più alto registrato nel corso di questo secolo.

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Gli oceani agiscono come il più grande serbatoio di carbonio del pianeta, assorbendo circa il 30% delle emissioni di anidride carbonica di origine umana e trattenendo circa il 90% del calore generato dall'aumento delle emissioni stesse. Questo processo causa di conseguenza il riscaldamento delle acque, che a sua volta provoca lo scioglimento accelerato dei ghiacci, l'innalzamento del livello del mare e l'intensificarsi delle ondate di calore marine. Attualmente, un terzo delle emissioni globali di carbonio viene assorbito dagli oceani, causando una pericolosa acidificazione che riduce la loro futura capacità di assorbimento.

Impatto sul Mediterraneo e Rischio Sfollamenti

Il Mediterraneo è identificato come uno dei principali hot spot, ovvero punti critici, del Pianeta blu, dove il mare si riscalda il 20% più velocemente rispetto alla media globale. Le ondate di calore in questa regione sono aumentate del 40% e durano il 15% in più rispetto a vent'anni fa. Secondo il rapporto Communities at the Helm presentato dal WWF a Cop31, senza un rapido abbattimento delle emissioni, entro la fine del secolo fino a 20 milioni di persone potrebbero essere costrette a lasciare le proprie case a causa dell'innalzamento del livello del Mare Nostrum.

Circa 150 milioni di persone, pari a un terzo della popolazione totale della regione mediterranea, vivono in prossimità delle coste, esponendosi a un rischio economico che minaccia settori vitali come la navigazione, il turismo, la pesca e l'acquacoltura. Le praterie di Posidonia oceanica, ecosistema simbolo del Mediterraneo, svolgono un ruolo fondamentale poiché possono catturare e immagazzinare carbonio fino a 35 volte più velocemente delle foreste tropicali, proteggendo le coste e ospitando circa il 25% delle specie marine mediterranee in una fase del loro ciclo vitale.

Blue NDC Challenge e Prossimi Passi

La coalizione Blue NDC Challenge, che comprende 27 paesi tra Africa, Asia, Americhe, Caraibi, Europa e Pacifico, ha lanciato una Task Force per l'attuazione guidata da Francia e Brasile. Questo gruppo supporterà i Paesi membri a sfruttare il potenziale dell'oceano per ridurre le emissioni e proteggere gli ecosistemi marini. L'obiettivo è contrastare efficacemente i rifiuti e l'inquinamento in mare, potenziando i sistemi di allerta precoce per gestire eventi meteorologici sempre più estremi.

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Murat Kurum ha sottolineato come gli oceani supportino i mezzi di sussistenza e alimentino le comunità di tutto il mondo. Tuttavia, il riscaldamento, l'acidificazione, l'innalzamento del livello del mare e l'inquinamento stanno esercitando una pressione crescente sugli ecosistemi marini. Il riscaldamento delle acque ha effetti negativi diretti sulla biodiversità, danneggiando gli organismi incapaci di spostarsi e spingendo quelli mobili a migrare, alterando gli equilibri ecologici esistenti.