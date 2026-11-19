La COP31 ad Antalia evidenzia la urgente necessità di finanziamenti climatici. El Niño compromette raccolti globali e sicurezza alimentare, esacerbando le sofferenze delle nazioni vulnerabili.

La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP31, in corso ad Antalya in Turchia dal 18 novembre 2026, sta affrontando una fase critica segnata dall'intersezione tra crisi politica e emergenza ambientale. Le delegazioni dei paesi più vulnerabili si trovano di fronte a una realtà devastante, amplificata dal potente fenomeno meteorologico El Niño, che sta già causando danni significativi all'agricoltura e alla sicurezza alimentare in diverse regioni del mondo. I negoziati, previsti per concludersi venerdì 19 novembre 2026, mostrano segni limitati di progresso riguardo al trasferimento dei fondi essenziali necessari per limitare i danni immediati e preparare le comunità a future calamità.

Impatto devastante di El Niño globale

Il fenomeno meteorologico naturale El Niño, le cui conseguenze sono state magnificate dai cambiamenti climatici di origine antropica, si sta rivelando uno dei più intensi registrati nella storia. Le previsioni indicano che l'evento raggiungerà il suo picco all'inizio del 2027, estendendo la sua influenza negativa su scala globale. Le prime evidenze mostrano una netta riduzione dei raccolti di mais in America Centrale, mentre la pesca delle acciughe è stata colpita in Perù. Nell'Asia meridionale, le coltivazioni di riso e la canna da zucchero subiscono forti contraccolpi, e i meteorologi stanno attualmente prevedendo severe siccità e inondazioni che colpiranno l'intera Africa orientale nei prossimi mesi.

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Carenza strutturale di risorse finanziarie

La situazione economica dei paesi in via di sviluppo rimane critica e lontana dalle esigenze reali. I dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite rivelano che queste nazioni hanno bisogno di circa 300 miliardi di dollari all'anno per adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici e prepararsi agli eventi estremi futuri. Nel 2024, tuttavia, hanno ricevuto solo 30 miliardi di dollari in finanziamenti pubblici e circa 6 miliardi di dollari dal settore privato. Durante i negoziati della COP31, la spinta dei paesi in via di sviluppo per confermare che il target precedentemente concordato di triplicare i fondi per l'adattamento significasse almeno 120 miliardi di dollari all'anno è stata rimossa dall'ultimo testo bozza dell'accordo, lasciando un vuoto finanziario insoddisfacente.

Posizioni e ostacoli politici internazionali

I paesi relativamente ricchi, spesso vincolati da politiche interne e dall'inflazione crescente, hanno mostrato ritardi nell'erogazione di aiuti supplementari. Questa lentezza è ulteriormente accentuata da un ritiro globale dagli aiuti esteri, guidato dal ritiro del principale donatore, gli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump. Di conseguenza, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati riferisce di essere finanziato solo per un terzo quest'anno. Nonostante ciò, piccoli accordi sono stati chiusi durante i colloqui, con donazioni in conto grant di circa 50 milioni di dollari provenienti da paesi come la Spagna e la Germania, ma queste cifre risultano minime rispetto alla scala della crisi.

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Rischio sicurezza alimentare e dislocamento forzado

L'impatto economico e sociale di El Niño è stimato dall'International Fund for Agricultural Development, il cui presidente Alvaro Lario ha analizzato come il fenomeno possa costare all'economia globale fino a 11 miliardi di dollari in reddito perduto nei prossimi anni. Kaveh Zahedi, direttore dell'Ufficio per i Cambiamenti Climatici, la Biodiversità e l'Ambiente dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite, ha sottolineato come la sicurezza alimentare sia diventata una preoccupazione centrale. Anton Leis Garcia, commissario aggiunto per le operazioni dell'UNHCR, ha evidenziato che dei 117 milioni di persone sfollate con la forza a livello globale, 90 milioni si trovano in paesi esposti a eventi meteorologici estremi, affrontando una 'doppia ingiustizia' dopo aver già fuggito i conflitti.

Urgenza di azioni immediate e prevenzione

Alexander De Croo, amministratore del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, ha dichiarato che El Niño minaccia i beni essenziali di cui le persone dipendono, come il cibo e l'acqua pulita, e che agire in anticipo può proteggere milioni di persone e salvare miliardi di dollari. Un rapporto del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite del 10 novembre ha indicato che proteggere le famiglie vulnerabili potrebbe costare fino a 36 miliardi di dollari, contro 73 miliardi se i governi aspettano che i danni si verifichino. I prezzi alimentari più elevati stanno già spingendo le famiglie verso cibi meno nutrienti e costringendo gli agricoltori a consumare i semi destinati alla prossima stagione o a vendere il bestiame, danneggiando i mezzi di sostentamento per anni a venire.