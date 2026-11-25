Analisi dell'esito della Cop31 ad Antalia, il blocco del riferimento ai combustibili fossili e le implicazioni del Carbon Border Adjustment Mechanism per l'industria europea e globale.

La conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Cop31 svoltasi ad Antalia ha concluso i suoi lavori con un risultato controverso, segnato dal veto opposto dai petrostati guidati da Arabia Saudita e Russia a ogni riferimento esplicito ai combustibili fossili nel documento finale. Questa esclusione del termine proibito ha generato un immediato dibattito sulla capacità del sistema internazionale di affrontare la crisi climatica senza una chiara denominazione delle fonti energetiche responsabili dell'innalzamento delle temperature. L'assenza di un linguaggio diretto ha lasciato aperto il quesito su come misurare e regolamentare l'impatto ambientale di settori che continuano a beneficiare di sostegni economici globali stimati in circa mille miliardi di dollari l'anno.

Il contesto climatico e i limiti dell'accordo di Parigi

Il riscaldamento globale sta procedendo verso scenari vicini ai 3 gradi Celsius, una cifra che rappresenta quasi il doppio del limite di 1,5 gradi stabilito dall'Accordo di Parigi come soglia di sicurezza per evitare danni irreparabili all'ecosistema terrestre. I dati scientifici confermano senza ombra di dubbio la necessità di invertire la rotta, sebbene rimanga un'ampia divergenza politica sul meccanismo e sui tempi per abbandonare la triade carbone, petrolio e gas. La fuoriuscita da questi combustibili richiede non solo una volontà politica, ma anche la riforma di un sistema di incentivi globali che attualmente sostiene l'uso di queste energie ad alto impatto ambientale.

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Strumenti economici e il ruolo del carbon tracker

La tassazione sul carbonio non è una novità recente, con la prima misura simile varata nel Nord Europa oltre trent'anni fa e l'entrata in vigore del mercato europeo delle emissioni (Ets) vent'anni fa, che ha sostituito le semplici tasse con un sistema di tetto alle emissioni e quote commerciabili. Secondo l'ultimo rapporto della Banca Mondiale intitolato State and Trends of Carbon Pricing 2026, esistono oggi 87 strumenti economici diversi per assegnare un prezzo al carbonio, ma la sfida principale risiede nella loro applicazione transfrontaliera. L'Istituto Affari Internazionali di Roma ha presentato il Traded Emissions Tracker, uno strumento digitale sviluppato dalla European Climate Foundation, per analizzare le emissioni incorporate negli scambi commerciali internazionali e quantificare l'impronta carbonica importata.

L'impatto dei dati e la delocalizzazione delle emissioni

I primi dati restituiti dal Traded Emissions Tracker evidenziano una realtà critica: oltre un terzo dell'impronta carbonica dell'Unione europea, precisamente il 35% nel 2023, deriva da beni prodotti al di fuori dei suoi confini. Questa porzione significativa della CO2 legata al consumo europeo non appare negli inventari nazionali perché viene emessa in altri Paesi, creando un squilibrio tra la produzione domestica e l'impatto globale. Il tracker permette di scomporre queste emissioni per settore economico e di seguirne l'andamento dal 2010 al 2023, fornendo dati essenziali per comprendere il rapporto tra politiche climatiche, competitività industriale e commercio globale.

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Il Carbon Border Adjustment Mechanism e le tensioni commerciali

Il Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam) rappresenta la risposta dell'Unione Europea a queste sfide, applicando in via definitiva dal primo gennaio 2026 un dazio alle importazioni di acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità. Questo meccanismo estende il prezzo dell'Ets alle merci che entrano nel mercato europeo, obbligando gli importatori a pagare per la CO2 incorporata nei prodotti quanto pagherebbe un produttore europeo, con l'obiettivo di evitare il carbon leakage e garantire condizioni di concorrenza eque. Nonostante i suoi intenti di equità competitiva, il Cbam è considerato da molti Paesi esportatori, a partire da India e Cina, un dazio mascherato che penalizza le economie emergenti senza una sufficiente cooperazione internazionale.

Posizioni istituzionali e prospettive future

Margherita Bianchi, responsabile del programma Energia, clima e risorse dell'IAI, ha definito il no europeo ad Antalia una scelta di fermezza che mostra come la strada sia ancora lunga, sottolineando che senza cooperazione internazionale nessuno strumento europeo basterà da solo a ridurre le emissioni legate agli scambi globali. Francesco Corvaro, inviato speciale per il clima della Farnesina, ha aggiunto che il commercio, pur non essendo in primo piano alla Cop31, è alla base dei rapporti di forza tra gli Stati e emergerà chiaramente nelle prossime conferenze. L'Unione Europea deve quindi arrivare preparata a supportare le proprie posizioni, poiché senza misure specifiche come il Cbam si rischia di assistere solo a una delocalizzazione delle emissioni a livello globale.