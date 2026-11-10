COP31 Antalya: Agenda limitativa e mancanza di ambizione per la Turchia

La Cop31 ad Antalya nel novembre 2026 mostra scarsa ambizione. Focus su attuazione piani precedenti e elettrificazione, senza nuovi accordi vincolanti sui combustibili fossili o tabelle di marcia chiare.

La trentunesima conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, denominata Cop31, si sta tenendo nella località turca di Antalya, sulla costa mediterranea, fino al 20 novembre 2026. L'evento, che raduna decine di migliaia di delegati, rappresenta una delle ultime grandi assemblee annuali in cui i paesi del mondo si riuniscono per affrontare la crisi globale. Tuttavia, l'agenda ufficiale si distingue per una mancanza di ambizione significativa, concentrandosi prevalentemente sull'attuazione di impegni già annunciati in passato piuttosto che su nuove promesse vincolanti.

Contesto della Cop31 e scenari attuali

La Cop31 si inserisce in un quadro segnato da eventi climatici estremi nel 2026, che hanno ricordato l'urgenza della situazione globale. Nonostante le proteste di organizzazioni come 350.org, visibili con slogan come "Giustizia climatica ora!" nel porto di Kaleiçi ad Antalya, il vertice non promette rivoluzioni. I firmatari degli accordi precedenti si erano impegnati a mantenere l'aumento della temperatura media ben al di sotto dei due gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali, cercando di avvicinarsi il più possibile a 1,5 gradi. Negli ultimi anni, però, le Conferenze delle Parti hanno ottenuto risultati sempre meno incoraggianti.

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Limiti del processo negoziale attuale

Alcuni esperti sostengono che il formato attuale non sia più adeguato all'obiettivo di contrastare il cambiamento climatico. La necessità di raggiungere un consenso unanime per tutte le decisioni compromette l'efficacia del processo, rendendo difficile trovare una direzione chiara. Questo problema è emerso chiaramente durante il vertice precedente di Belém, in Brasile, dove, dopo due settimane di trattative estenuanti, i paesi non sono riusciti a trovare un'intesa su nuovi impegni per ridurre l'uso di combustibili fossili o fermare la deforestazione. L'unico risultato tangibile è stato l'impegno a restare uniti nel sostegno all'accordo di Parigi.

Esecuzione dei meccanismi lasciati in sospeso

A Antalya, il compito principale dei negoziatori è affrontare una serie di decisioni lasciate in sospeso dal vertice di Belém. Tra le priorità figure il "meccanismo di transizione equa", un'idea di fondo volta a costruire una struttura di sostegno per i paesi penalizzati dal passaggio a un'economia più pulita. I governi dovrebbero trovare il modo di sostenere e riqualificare i lavoratori del settore dei combustibili fossili a mano a mano che la rete energetica si sposta verso fonti meno inquinanti. Tuttavia, il tentativo di stabilire come funzionerà concretamente questo meccanismo è appena cominciato.

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Sfide finanziarie e adattamento al clima

Un altro punto cruciale da risolvere è l'accordo raggiunto per triplicare i fondi destinati alle misure di adattamento nei paesi a basso reddito entro il 2035. Questo impegno, però, è stato formulato in modo piuttosto vago, senza una data di riferimento precisa né un'indicazione chiara su chi dovrà contribuire finanziariamente o quali tipi di finanziamento saranno considerati. Le discussioni sui finanziamenti rischiano di rovinare l'atmosfera del vertice, soprattutto in un contesto segnato da ondate di calore in Europa, siccità in Africa e gravi incendi boschivi in Brasile e Cile. L'uragano in corso nel Pacifico serve inoltre come dimostrazione puntuale degli effetti concreti di un riscaldamento superiore ai 1,5 gradi.

Mancanza di tabelle di marcia per i fossili

Una delle principali delusioni della Cop30 è stata l'assenza di impegno dei paesi partecipanti a sviluppare "tabelle di marcia" chiare per l'abbandono dei combustibili fossili. Questo avrebbe richiesto la stesura di piani dettagliati per disconnettere l'economia dall'uso di petrolio, gas e carbone. Sebbene l'idea fosse stata sostenuta da più di ottanta paesi in Brasile, il testo finale non ha nemmeno menzionato i combustibili fossili. Ad aprile, alcuni paesi si sono ritrovati a Santa Marta, in Colombia, promettendo di mettere a punto piani di transizione, ma finora solo la Francia ha presentato un piano completo per superare i fossili. Al momento non è chiaro se grandi economie annunceranno piani a margine della Cop31.

Elettrificazione e obiettivi energetici futuri

Di fronte alla mancanza di accordi stringenti sui combustibili fossili, gli organizzatori della Cop31 puntano sull'elettrificazione come strumento principale per la transizione. L'idea è che elettrificando sempre di più i trasporti, il riscaldamento domestico e altri settori, la transizione verso l'energia pulita sarà accelerata. La Turchia ha annunciato un nuovo "obiettivo per l'elettrificazione", impegnandosi a portare la quota dell'elettricità nel suo consumo annuale di energia dal 23 al 35 per cento entro il 2035. Nonostante il rendimento ancora più ovvio della necessità di puntare sull'energia pulita, difficilmente le tabelle di marcia entryeranno nel programma ufficiale della conferenza di Antalya, lasciando il campo aperto a un'attuazione graduale e meno ambiziosa.