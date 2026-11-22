La Conferenza ONU sul clima COP31 si conclude ad Antalya senza accordo politico. L'Arabia Saudita e l'UE sono i principali contendenti in una trattativa fallita.

La ventunesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ( COP31), tenuta ad Antalya in Turchia dal 17 novembre 2026, si è conclusa senza il raggiungimento di un accordo politico. Questa situazione rappresenta la prima mancanza di intesa ufficiale dal 2009, segnando un punto di rottura significativo nelle diplomazie ambientali globali.

Accesso privilegiato e influenza saudita

Diversi negozianti provenienti da Europa, piccoli Stati insulari, America Latina, Asia e Africa hanno riferito che i funzionari dell'Arabia Saudita hanno mantenuto un accesso regolare e costante ai vertici delle trattative. Questa esclusività ha permesso a Riyadh di esercitare un'influenza sproporzionata rispetto agli altri partecipanti durante la conferenza organizzata dall'host turco.

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Al contrario, le delegazioni dei piccoli Stati insulari hanno denunciato la cancellazione ripetuta di riunioni promesse con le presidenze turca e australiana del vertice. I delegati hanno espresso forte frustrazione per questa asimmetria, sottolineando come la loro voce fosse sistematicamente ignorata nei momenti cruciali delle negoziazioni.

La posizione intransigente sui combustibili fossili

Il principale ostacolo al successo dell'incontro è stata la resistenza ferma dell'Arabia Saudita contro qualsiasi linguaggio che preveda la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Le delegazioni dell'Unione Europea, di molti piccoli Stati insulari e di altre nazioni particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici hanno dichiarato di non poter accettare un testo finale che omettesse esplicitamente il petrolio, il gas e il carbone.

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Scienziati internazionali concordano sul fatto che questi tre elementi siano i principali motori del riscaldamento globale. Nonostante ciò, la posizione di Riyadh è rimasta intransigente, definendo la menzione dei fossili come una questione esistenziale e non negoziabile per le economie basate sul petrolio.

Mancanza di coordinamento internazionale chiave

Gli analisti e i negoziatori hanno identificato l'assenza di un impegno attivo degli Stati Uniti alla COP31 e la mancanza di una coordinazione stretta tra gli Stati Uniti e la Cina come fattori che hanno indebolito la capacità di mediare compromessi. In passato, questa collaborazione tra le due maggiori potenze era essenziale per definire i confini delle discussioni e permettere l'approvazione di testi inclusivi.

Grace Fu, Ministra dell'Ambiente di Singapore, ha dichiarato che la mancanza di uno o due attori principali nella definizione dei limiti del dibattito ha reso le linee guida meno chiare. Ciò ha creato un vuoto di leadership che ha favorito le posizioni più rigide dei produttori di petrolio.

Reazioni e conseguenze del fallimento diplomatico

Il Ministro del Clima irlandese Darragh O'Brien, parlando a nome dell'Unione Europea, ha accusato apertamente alcuni stati petroliferi di dirottare la conferenza. Wopke Hoekstra, Commissario UE per il Clima, ha ribadito che l'Europa preferiva nessun accordo piuttosto che un testo insufficiente. La Turchia, come presidente della COP31, ha negato qualsiasi trattamento preferenziale, ma i fatti parlano chiaro.

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La coalizione formata da circa 130 paesi, tra cui Germania, Singapore e Canada, aveva inviato una lettera alla presidenza chiedendo esplicitamente un impegno per abbandonare i combustibili fossili. Tuttavia, il testo finale emerso nei primi minuti di domenica ha ignorato questa richiesta, mantenendo un forte focus sulle tecnologie di cattura del carbonio, consolidando il fallimento delle trattative di Antalya.