COP31 Antalya: Dati Rinnovabili, Emissioni e Geopolitica

COP31 a Antalya: Greta Thunberg, nuovi dati IEA su rinnovabili e calo emissioni. Analisi di Alessandro Giraudo e crisi geopolitiche climatiche.

La trentunesima Conferenza delle Parti sul clima, nota come COP31, si è aperta ad Antalya in Turchia con una fitta presenza di delegazioni internazionali e un intenso traffico diplomatico. Al centro del dibattito globale si conferma la figura di Greta Thunberg, che a ventitré anni fa il suo ritorno ufficiale alle conferenze onne successive al 2021, esprimendo scetticismo sulla direzione attuale delle politiche ambientali.

Investimenti Rinnovabili e Dati IEA 2026

I dati recenti pubblicati dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) rivelano una crescita record nelle energie rinnovabili, con un'installazione prevista di quasi 4.800 gigawatt aggiuntivi tra il 2026 e il 2031. Questa espansione rappresenta un incremento del 60% rispetto al precedente quinquennio, dove il fotovoltaico da solo contribuirà per tre quarti a tale aumento. Per la prima volta, le installazioni nei paesi emergenti, escludendo la Cina, eguaglieranno quelle delle economie avanzate.

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Regioni come l'India, il Sud-Est asiatico, l'Africa e il Medio Oriente stanno accelerando i loro sforzi per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati. Le recenti crisi geopolitiche, inclusa la guerra in Ucraina e i conflitti in Medio Oriente, hanno evidenziato la fragilità delle forniture globali di gas e petrolio. Questa dinamica ha trasformato solare ed eolico da mere questioni climatiche a strumenti di indipendenza energetica strategica.

Calo Emissioni e Global Carbon Budget

Il Global Carbon Budget, redatto da oltre 140 scienziati, prevede un calo dello 0,4% delle emissioni globali di CO2 da combustibili fossili nel 2026. Tuttavia, gli autori attribuiscono questo miglioramento prevalentemente agli shock geopolitici recenti piuttosto che a efficaci politiche climatiche strutturate. Le proiezioni indicano 38,2 miliardi di tonnellate di emissioni totali, con una diminuzione del petrolio dell'1,9% e del gas naturale dello 0,3%.

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In questo contesto, la Cina, gli Stati Uniti e l'Unione Europea vedranno rispettivamente riduzioni dello 0,9%, dell'1,3% e dell'1,5%, mentre l'India aumenterà le sue emissioni del 4,4%. In Italia, le emissioni del 2025 sono scese a 293,9 milioni di tonnellate, rispetto ai 359,7 milioni del 2015, ma la finestra per rimanere entro 1,5°C di riscaldamento globale si sta chiudendo rapidamente.

Geopolitica Artica e Analisi di Giraudo

L'economista e storico Alessandro Giraudo, docente presso l'INSEEC di Parigi, esplora le implicazioni dello scioglimento artico nel suo libro Quando i coccodrilli nuotavano nell'Artico. Pubblicato da Il Mulino, l'opera analizza come il disgelo trasformi un'area un tempo remota in un centro di interesse economico e potere, risvegliando le ambizioni delle superpotenze mondiali.

Il volume sottolinea il duplice carattere del cambiamento climatico nell'Artico, descritto come un dramma ecologico simultaneo a una leva di opportunità economiche. Questa dinamica sposta il confine del potere umano e richiede un'attenzione geopolitica sempre maggiore nelle future strategie internazionali per la gestione delle risorse e degli equilibri globali.