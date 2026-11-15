IT
Advertisement
Economy

COP31 Antalya: Dati Rinnovabili, Emissioni e Geopolitica

HuffPostItalia#6 in Italia
COP31 Antalya: Dati Rinnovabili, Emissioni e Geopolitica
COP31 Antalya · Greta Thunberg · IEA
Advertisement

COP31 a Antalya: Greta Thunberg, nuovi dati IEA su rinnovabili e calo emissioni. Analisi di Alessandro Giraudo e crisi geopolitiche climatiche.

La trentunesima Conferenza delle Parti sul clima, nota come COP31, si è aperta ad Antalya in Turchia con una fitta presenza di delegazioni internazionali e un intenso traffico diplomatico. Al centro del dibattito globale si conferma la figura di Greta Thunberg, che a ventitré anni fa il suo ritorno ufficiale alle conferenze onne successive al 2021, esprimendo scetticismo sulla direzione attuale delle politiche ambientali.

Investimenti Rinnovabili e Dati IEA 2026

I dati recenti pubblicati dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) rivelano una crescita record nelle energie rinnovabili, con un'installazione prevista di quasi 4.800 gigawatt aggiuntivi tra il 2026 e il 2031. Questa espansione rappresenta un incremento del 60% rispetto al precedente quinquennio, dove il fotovoltaico da solo contribuirà per tre quarti a tale aumento. Per la prima volta, le installazioni nei paesi emergenti, escludendo la Cina, eguaglieranno quelle delle economie avanzate.

Also readFinanziamenti Climatici COP31: Le Nazioni Povere Chiedono Risorse Urgenti a Antalya

Regioni come l'India, il Sud-Est asiatico, l'Africa e il Medio Oriente stanno accelerando i loro sforzi per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati. Le recenti crisi geopolitiche, inclusa la guerra in Ucraina e i conflitti in Medio Oriente, hanno evidenziato la fragilità delle forniture globali di gas e petrolio. Questa dinamica ha trasformato solare ed eolico da mere questioni climatiche a strumenti di indipendenza energetica strategica.

Calo Emissioni e Global Carbon Budget

Il Global Carbon Budget, redatto da oltre 140 scienziati, prevede un calo dello 0,4% delle emissioni globali di CO2 da combustibili fossili nel 2026. Tuttavia, gli autori attribuiscono questo miglioramento prevalentemente agli shock geopolitici recenti piuttosto che a efficaci politiche climatiche strutturate. Le proiezioni indicano 38,2 miliardi di tonnellate di emissioni totali, con una diminuzione del petrolio dell'1,9% e del gas naturale dello 0,3%.

Advertisement

In questo contesto, la Cina, gli Stati Uniti e l'Unione Europea vedranno rispettivamente riduzioni dello 0,9%, dell'1,3% e dell'1,5%, mentre l'India aumenterà le sue emissioni del 4,4%. In Italia, le emissioni del 2025 sono scese a 293,9 milioni di tonnellate, rispetto ai 359,7 milioni del 2015, ma la finestra per rimanere entro 1,5°C di riscaldamento globale si sta chiudendo rapidamente.

Geopolitica Artica e Analisi di Giraudo

L'economista e storico Alessandro Giraudo, docente presso l'INSEEC di Parigi, esplora le implicazioni dello scioglimento artico nel suo libro Quando i coccodrilli nuotavano nell'Artico. Pubblicato da Il Mulino, l'opera analizza come il disgelo trasformi un'area un tempo remota in un centro di interesse economico e potere, risvegliando le ambizioni delle superpotenze mondiali.

Il volume sottolinea il duplice carattere del cambiamento climatico nell'Artico, descritto come un dramma ecologico simultaneo a una leva di opportunità economiche. Questa dinamica sposta il confine del potere umano e richiede un'attenzione geopolitica sempre maggiore nelle future strategie internazionali per la gestione delle risorse e degli equilibri globali.

HuffPostItalia#6 in Italia

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

Advertisement
COP31 Antalya Greta Thunberg IEA Energia Rinnovabile Alessandro Giraudo Global Carbon Budget Transizione Ecologica

More on Economy

See all

COP31 ad Antalya: i grandi leader disertano il vertice sul clima

Merz, Macron, Meloni e Trump assenti alla COP31. Il vertice ONU sul clima funziona ancora?

fattoquotidiano

Ultime Notizie · Italia

See all
Up next COP31 ad Antalya: i grandi leader disertano il vertice sul clima