Cop31 Antalya: il divario tra accelerazione rinnovabili e lentezza diplomatica

La Cop31 ad Antalya evidenzia la discrepanza tra i record globali nelle energie rinnovabili e la stagnazione nei negoziati climatici internazionali.

La Conferenza Cop31 delle Nazioni Unite, che si terrà dal 9 al 20 novembre presso l'Expo Center di Antalya, metterà a confronto due realtà contrastanti. Da una parte corre l'orologio dell'economia globale, dove le previsioni sulle energie rinnovabili vengono costantemente revisionate al rialzo ogni anno. Dall'altra, il quadrante della diplomazia climatica avanza con estrema lentezza, spesso subendo tentativi di indietreggiamento durante i vertici internazionali.

Boom Installazioni Rinnovabili Globali

Un recente rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) stima che tra il 2026 e il 2031 il mondo aggiungerà quasi 4.800 gigawatt di capacità rinnovabile. Questa cifra rappresenta un incremento del 57% rispetto ai sei anni precedenti, con tre quarti di tale crescita destinata al solare. Nel 2025, le rinnovabili producevano circa un terzo dell'elettricità mondiale e nel 2031 dovrebbero avvicinarsi al 45%. Per la prima volta, le economie emergenti, escludendo la Cina, installeranno rinnovabili allo stesso ritmo dei Paesi ricchi.

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Sicurezza Energetica come Motore

Fatih Birol, direttore esecutivo della Iea, ha chiarito che il motore principale di questa transizione non è più solo la preoccupazione ambientale. Oggi prevale la sicurezza energetica, specialmente con lo Stretto di Hormuz trasformato in un collo di bottiglia dalla guerra con l'Iran. I prezzi volatility di petrolio e gas rendono il pannello solare uno strumento di difesa nazionale. Durante la conferenza Ecomondo a Rimini, è emerso come la Cina nel 2025 abbia fermato la crescita delle emissioni di CO2 pur con una crescita del Pil del 5%. Pechino ha installato quasi 500 gigawatt di rinnovabili, oltre il 60% del totale mondiale, raggiungendo un tasso di elettrificazione del 32%.

Disaccoppiamento Crescita ed Emissioni

Il disaccoppiamento tra crescita economica ed emissioni di gas serra è ormai un dato contabile certo. L'Europa ha ridotto le emissioni del 37% rispetto al 1990 mentre il Pil cresceva di oltre il 70%. Anche gli Stati Uniti, nonostante il disimpegno governativo, hanno aggiunto oltre 40 gigawatt di rinnovabili nel 2025. La Iea ha alzato del 40% le previsioni sul mercato americano, trainato dal solare e dalla domanda dei data center. La presidenza della Cop31 propone di portare l'elettrificazione dal 20% al 35% entro il 2035, un obiettivo che la Cina ha già quasi raggiunto.

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Stallo nei Negoziazioni Diplomatiche

Quando fu firmato l'Accordo di Parigi nel 2015, il mondo puntava verso un riscaldamento di circa 4 gradi. Oggi, l'Unep stima un aumento di 2,6 gradi se i governi rispettassero gli impegni, mostrando un progresso di oltre un grado. Tuttavia, l'Ipcc ha segnalato ostacoli: Arabia Saudita e Russia, unite a Cina e India, hanno slittato il rapporto globale. A Belém, un asse simile cancellò la roadmap per l'uscita dalle fonti fossili. Il Brasile manterrà il documento ma pochi scommettono sulla sua inclusione a Antalya.

Ritiro Usa e Strategia Turco-Australiana

A rendere l'atmosfera più tesa è l'assenza degli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo. Donald Trump ha smontato l'architettura climatica americana, uscendo dall'Accordo di Parigi al primo giorno e dichiarando un'emergenza energetica che escludeva solare ed eolico. Nel luglio 2025 ha cancellato i crediti d'imposta, bloccando cantieri eerenando concessioni. Nel gennaio 2026 ha abbandonato 66 organizzazioni Onu e a febbraio ha revocato il riconoscimento dei gas serra come minaccia alla salute. L'Australia, co-presidente, è il terzo esportatore di fossili e ricava ancora il 45% dell'elettricità dal carbone, preferendo una strada prudente sull'elettrificazione senza specificare le fonti.