COP31 Antalya: Nuovi Obiettivi Improbabili ma Implementazione Urgente

Ministro Singapore Grace Fu anticipa esiti COP31 Turchia. Nessun aumento target emissioni ma focus su attuazione accordi Paris e adattamento climatico globale.

La trentunesima Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, nota come COP31, si apre ufficialmente a Antalya in Turchia, con le delegazioni di quasi duecento paesi che si riuniscono per una sessione di dodici giorni. Il ministro dell'ambiente di Singapore, Grace Fu, ha dichiarato con trasparenza che è improbabile che questi negoziati producano nuovi target vincolanti per la riduzione dei gas serra, indicando invece una priorità diversa per la comunità internazionale.

Nessun Aggiornamento Target Mitigazione

Grace Fu ha precisato ai giornalisti che non ci si aspetta un significativo inasprimento degli obiettivi di mitigazione durante questa edizione annuale. L'esperta ha sottolineato che, anche all'interno del perimetro dell'Accordo di Parigi, le parti hanno già stabilito impegni sufficienti su cui lavorare concretamente. La mancanza di nuovi target non riflette un rilassamento degli impegni, ma piuttosto il riconoscimento della difficoltà geopolitica nel raggiungere consensi maggioritari su nuove cifre.

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Fattori Geopolitici e Fratture Negoziali

I negoziatori affrontano ostacoli significativi, tra cui le crescenti preoccupazioni per la sicurezza energetica derivanti dal conflitto in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran. Inoltre, il processo è risultato frammentato e meno orientato al leadership dopo la decisione del presidente Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi, un evento che pesa ancora sul clima politico globale. Il ministro panamense Juan Carlos Navarro ha recentemente criticato la necessità di all'unanimità, nota come regola del consenso, che permette a singole delegazioni di bloccare progressi essenziali.

Criticità Finanziarie e Responsabilità Globali

Esiste una forte pressione per ampliare la base finanziaria del clima, dato che economie oggi prospere come la Cina e gli stati petroliferi del Medio Oriente sono ancora classificate come paesi in via di sviluppo. Questa classificazione li esonera dall'obbligo legale di contribuire ai finanziamenti climatici, generando frustrazione tra i paesi più vulnerabili. La mancanza di evoluzione in questo sistema multilaterale non ha seguito le più recenti realtà geopolitiche, creando un divario tra obblighi storici e capacità economiche attuali.

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Impatto Haze e Legislazione Singapore

Per Singapore, il tema climatico è urgente e concreto, come dimostrato dalla caligine tossica che ha avvolto la città-stato per gran parte di ottobre a causa degli incendi boschivi in Indonesia. L'ambiente ha recentemente amendato la sua legge sulla transfrontaliera per potenziare i poteri punitivi contro i responsabili degli incendi. L'obiettivo non è tanto perseguire le aziende, quanto creare un deterrente legale che imponga il rispetto delle normative e la prevenzione del danno transfrontaliero.

Orientamento Verso l'Adattamento Climatico

Nonostante le difficoltà, gli esperti vedono spazio per progressi concreti nei settori dell'elettrificazione, del controllo dell'aumento delle temperature globali e dei finanziamenti per l'adattamento. Il focus si sposta dalla negoziazione di nuovi target politici all'implementazione operativa di ciò che è già stato concordato. L'auspicio è che la conferenza possa produrre risultati tangibili attraverso accordi separati o meccanismi laterali, bypassando il blocco del consenso totale per azioni pratiche e immediate a livello globale.