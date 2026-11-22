L'Unione Europea rifiuta la bozza finale della Cop31 a Antalya per l'assenza di riferimenti espliciti all'abbandono dei combustibili fossili, rischiando il fallimento del vertice.

Il vertice Cop31 di Antalya in Turchia rischia di concludersi senza un accordo vincolante dopo che l' Unione Europea ha dichiarato intransigente opposizione alla nuova bozza del documento finale. La contesa verte sull'assenza di qualsiasi riferimento esplicito all'abbandono dei combustibili fossili, un elemento cruciale per i negoziati climatici internazionali. Se non emergerà un compromesso immediato, i lavori dovranno essere sospesi e trasferiti alla prossima conferenza in programma in Etiopia.

L'opposizione europea alla bozza turco-australiana

La presidenza congiunta turco-australiana ha presentato nella notte tra il 21 e il 22 novembre una terza bozza della Cover Decision che ha scatenato una reazione durissima da parte dei delegati europei. Monique Barbut, ministra francese della Transizione ecologica, ha accusato apertamente la presidenza di aver redatto un testo che rappresenta un palese passo indietro rispetto agli impegni precedentemente assunti dalla comunità globale. La proposta attuale si limita a richiamare genericamente il documento approvato alla Cop28 di Dubai nel 2023, senza tuttavia replicare l'impegno specifico per la transizione energetica.

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Anche Carsten Schneider, il ministro tedesco dell'Ambiente, ha etichettato la proposta come inaccettabile, sottolineando come la mancata menzione dei combustibili fossili comprometta la credibilità dell'intera trattativa. L'Irlanda, che attualmente detiene la presidenza di turno dell'Unione Europea, ha lanciato un ultimatum chiaro durante la plenaria della Cop31. Il ministro Darragh O'Brien, intervenendo a nome dei ventisette Stati membri, ha affermato esplicitamente che non appoggeranno alcuna decisione che non menzioni i combustibili fossili come principale motore del cambiamento climatico globale.

La posizione dell'Europa si intreccia con le richieste di numerosi Paesi dell'America Latina e del Pacifico, che chiedono l'inserimento di un testo inequivocabile sull'uscita graduale dal petrolio, carbone e gas. Dall'altra parte della stanza si schierano i grandi produttori di idrocarburi, guidati dall'Arabia Saudita, che ostacolano qualsiasi formulazione esplicita che limiti l'uso dei loro prodotti energetici. Il compromesso proposto dalla presidenza turca sembra quindi non riuscire a mediare tra le posizioni divergenti delle due fazioni principali.

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Tecnologie CCUS ed elettrificazione senza vincoli verdi

Oltre alla questione dei combustibili fossili, la bozza solleva preoccupazioni per la gestione dell'elettrificazione e delle tecnologie di cattura della CO2. Il testo propone un aumento della quota dell'elettricità sui consumi finali mondiali al 35% entro il 2035, un obiettivo sostenuto attivamente dalla Turchia. L'intenzione è di accelerare l'elettrificazione dei trasporti, del riscaldamento e dei processi industriali per ridurre le emissioni complessive. Tuttavia, questa misura manca di un vincolo fondamentale sulla provenienza dell'energia.

L'Unione Europea ha più volte sottolineato che i benefici climatici dell'elettrificazione dipendono dalla fonte di produzione. La proposta attuale non include obblighi per l'uso di elettricità generata da fonti rinnovabili o nucleare. Se la crescente domanda energetica venisse soddisfatta attraverso centrali alimentate a carbone o gas, l'impatto positivo sul clima risulterebbe drasticamente limitato. Inoltre, la bozza promuove lo sviluppo accelerato delle tecnologie CCUS, o cattura e stoccaggio del carbonio, favorite dall'industria petrolifera e del gas come alternativa per continuare l'uso degli idrocarburi.

Impatto sulla neutralità climatica 2050 e prossimi passi

La situazione attuale mette a rischio la coerenza degli obiettivi climatici internazionali stabiliti anni fa. Alla Cop28 di Dubai, i Paesi delle Nazioni Unite avevano riconosciuto per la prima volta la necessità di una transizione per abbandonare progressivamente i combustibili fossili nei sistemi energetici. L'obiettivo era quello di accelerare gli interventi nel decennio in corso per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. La nuova bozza di Antalya, eliminando i riferimenti espliciti, indebolisce questo percorso già fragile.

Nonostante le tensioni, il documento mantiene il riferimento all'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius rispetto all'epoca preindustriale. Questa cifra rimane vitale per i piccoli Stati insulari, le cui nazioni sono minacciate dall'innalzamento del livello dei mari. Resta ancora da definire come queste due questioni aperte verranno risolte. La sopravvivenza dell'accordo di Antalya dipende dalla capacità dei negoziatori di trovare un linguaggio condiviso che soddisfi le rigide condizioni europee senza alienare i produttori di energia fossile.