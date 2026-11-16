COP31: Bozza accordo su combustibili fossili e clima ad Antalya

La COP31 ad Antalya pubblica la bozza di accordo su fossili e finanza climatica. Chris Bowen guida i negoziati per superare le divergenze tra nazioni entro venerdì.

I negoziatori riuniti alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nota come COP31, hanno pubblicato il 16 novembre una bozza di testo dell'accordo finale nella città turca di Antalya. Questo documento di 18 pagine è stato reso pubblico per stimolare il dibattito internazionale e cercare di restringere le profonde divergenze esistenti tra i paesi partecipanti su temi delicati come i combustibili fossili e i finanziamenti climatici. L'obiettivo primario è raggiungere un consenso ampio prima della scadenza fissata per la fine della settimana, un termine cruciale per sancire un nuovo patto globale.

Divergenze su fossili e finanziamenti climatici

La Turchia, in qualità di paese ospitante la conferenza, ha facilitato questa fase critica dei colloqui internazionali dopo un anno segnato da gravi eventi meteorologici estremi. Il riscaldamento globale ha già causato devastanti incendi boschivi in Europa e uno scioglimento dei ghiacciai mortale in Nepal, creando un'urgenza senza precedenti per l'azione politica. Nonostante la posta in gioco sia elevatissima, la volontà politica di agire è fortemente minata da altre crisi globali in corso, tra cui conflitti armati e il crescente aumento del costo della vita per le popolazioni più vulnerabili.

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Il documento preliminare evidenzia due approcci distinti e contrastanti regarding l'uso dei combustibili fossili, che rimangono la principale fonte di emissioni di gas serra. Da un lato, la bozza ripete la formulazione concordata nel 2023 sulla "transizione lontana" dall'uso di questi carburanti, mentre dall'altro introduce una clausola più ambiziosa che parla di una loro "eliminazione" progressiva. L'australiano Chris Bowen, che guida i negoziati insieme alla Turchia in un accordo di presidenza condivisa, ha dichiarato che entrambe le formulazioni potrebbero essere omesse dall'accordo finale in base ai feedback ricevuti.

Strategia negoziale di Chris Bowen

Chris Bowen ha chiarito durante una conferenza stampa che la bozza contiene clausole che alcune nazioni hanno già rifiutato esplicitamente. Ha sottolineato la necessità di includere argomentazioni controverse per spostare il dialogo e avvicinare le posizioni delle parti che attualmente non vedono l'un l'altro. Bowen ha affermato che concentrarsi solo su ciò che è già stato concordato produrrebbe un documento troppo breve e privo di valore effettivo. L'intento è quello di favorire un confronto costruttivo su punti di disaccordo per arrivare a un compromesso nei giorni successivi alla pubblicazione della bozza.

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Un altro punto critico del documento riguarda la proposta turca di aumentare la quota dell'elettricità nel consumo energetico globale al 35% entro il 2035. Questa destinazione ha suscitato opinioni divergenti tra i delegati, che dibattono anche sull'entità dei finanziamenti che le nazioni ricche dovrebbero fornire per aiutare i paesi più poveri ad adattarsi ai cambiamenti climatici. La Cosima Cassel, responsabile del programma di diplomazia climatica presso il think tank E3G, ha notato che l'approccio consiste nel inserire tutti i punti di dibattito per permettere ai paesi di negoziare trade-off complessi durante le trattative.

Sfide ambientali e impegno sull'intelligenza artificiale

L'importanza di un accordo vincolante è ulteriormente rafforzata da un report delle Nazioni Unite pubblicato il mese scorso, che indica come il mondo sia già sulla strada per superare la soglia di 1,5 gradi Celsius di riscaldamento globale. Questo livello è considerato dagli scienziati critico per limitare gli effetti peggiori del cambiamento climatico, ma le attuali traiettorie energetiche suggeriscono un superamento imminente di tale limite senza interventi drastici. La COP31, che è iniziata il 9 novembre, cerca il consenso di quasi 200 nazioni per rispondere a queste allerte scientifiche con azioni concrete.

Oltre ai negoziati formali, la Turchia ha lanciato un impegno volontario sull'intelligenza artificiale per raccogliere supporto internazionale. Questo accordo mira a garantire che la tecnologia si sviluppi in modo sostenibile e contribuisca alla soluzione del riscaldamento globale. Tuttavia, molti attivisti esprimono preoccupazione per la rapida espansione dei data center, che potrebbero aggravare le emissioni di gas serra e mettere sotto pressione risorse terrestri, idriche e minerarie. Finora, solo nove dei quasi 200 paesi presenti ai colloqui hanno firmato questo specifico impegno sull'IA.