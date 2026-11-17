La COP31 registra oltre 2000 lobbisti dell'industria fossile e CCS. Un numero che eclipsa le delegazioni dei piccoli stati vulnerabili, confermando l'enorme influenza del settore nelle trattative climatiche.

Il panorama delle delegazioni alla COP31 è segnato da una presenza massiccia di rappresentanti del settore energetico tradizionale e delle nuove tecnologie di mitigazione. Le stime attuali indicano un numero di lobbisti che si aggira intorno ai duemila unità. Questa cifra conferma un trend in crescita rispetto alle edizioni precedenti, nonostante i tentativi di contenimento da parte degli organizzatori.

Confronto storico tra delegazioni nazionali e gruppi di interesse

La presenza di figure accreditate come osservatori o membri di delegazioni nazionali non ufficiali è variata notevolmente nel corso degli ultimi summit. Alla COP tenutasi a Dubai, il conteggio aveva raggiunto quota 2.456 individui. Nell'edizione successiva, disputata a Baku e caratterizzata da una rigorosa chiusura delle porte verso i gruppi esterni, il numero è sceso a 1.773 partecipanti. Nel 2023, a Belém, in Brasile, si erano registrati 1.602 lobbisti, che comunque rappresentavano il secondo gruppo più numeroso dopo la delegazione ospitante.

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Ora, con l'arrivo alla COP31, la stima torna a salire, avvicinandosi nuovamente alla soglia dei duemila. Questo dato numerico riflette la capacità strutturale di questo settore di mantenere una visibilità costante nei negoziati. L'industria delle fonti fossili è identificata da Carbon Budget come responsabile complessiva di quasi 1.800 miliardi di tonnellate di CO2 emesse tra il 1750 e il 2024.

La posizione europea e le critiche istituzionali

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha aperto la COP31 con un messaggio chiaro ai leader mondiali. Ha dichiarato che i combustibili fossili devono subire lo stesso destino dei dinosauri. Ha tuttavia aggiunto un dettaglio cruciale per comprendere la resistenza al cambiamento: i dinosauri non disponevano di una lobby politica organizzata. I combustibili fossili, al contrario, possiedono un potente apparato di influenza.

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Nonostante le raccomandazioni della Fossil Free Politics Coalition, che invitava i governi europei a negare l'accesso privilegiato ai negoziati, la presenza è significativa. L'Unione Europea ha portato 332 rappresentanti. L'Italia, in particolare, ne ha schierati 50. Questo numero singolo supera addirittura la somma delle delegazioni italiane portate nelle ultime tre edizioni delle COP, che ammontavano a 55 unità totali.

Strategie di pressione: dal lobbying anonimo alle tecnologie CCS

Le tattiche utilizzate da questi gruppi sono molteplici e sofisticate. Oltre ai colloqui faccia a faccia e alla revisione dei testi negoziali, si ricorre a documenti anonimi per influenzare le presidenze. Un caso recente ha coinvolto la presidenza turca, che aveva proposto di elettrificare il 35% della domanda energetica entro il 2035.

Un rapporto dettagliato, privo di firma ma ricco di dati critici contro le analisi dell'IEA e IRENA, è circolato per smontare tale proposta. La presidenza turca ha attribuito il documento a consulenti legati a uno Stato del Golfo. I nomi sono stati comunicati al Paese interessato con tono irritato, seguiti da un monito a non ripetere la mossa. Queste manovre dimostrano come la guerra informale si svolga anche nei corridoi delle conferenze.

La crescita del settore CCS e il squilibrio geografico

Un nuovo e potente attore sta emergendo dalla relazione del Center for International Environmental Law (CIEL). Si tratta del settore CCS, ovvero cattura e stoccaggio del carbonio. Rachel Kennerly, autrice dello studio, ha rilevato oltre 700 lobbisti specializzati in questa tecnologia alla COP31.

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Questa cifra è superiore a quella dei delegati delle 50 delegazioni nazionali più piccole, che totalizzano 699 accreditati. Inoltre, supera il numero totale dei delegati dei 14 piccoli Stati insulari in via di sviluppo del Pacifico, che contano 624 rappresentanti. Questi paesi, nonostante il contributo minimo alle emissioni globali, sono tra i più vulnerabili agli effetti del clima.

La tendenza è in aumento da tre anni consecutivi. Alla COP30 in Brasile erano stati registrati 531 lobbisti CCS. Alla COP29 in Azerbaigian la cifra era di 480. Il ruolo di queste tecnologie nei testi politici, come la cover decision, rischia di proteggere gli interessi dell'industria petrolifera, dilungando i tempi per una transizione reale e sostenibile.