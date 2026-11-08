COP31 e Biodiversità: Analisi Critica della Transizione Ecologica in Italia e Globalmente

La COP31 di Antalya affronta l'elettrificazione globale, mentre la COP17 in Armenia rivela il fallimento degli obiettivi biodiversità. Analisi su innovazioni italiane e sfide geopolitiche per il clima.

La Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, nota come COP31, aprirà le sue porte ad Antalya in Turchia il 9 novembre con una configurazione diplomatica senza precedenti. Per la prima volta nella storia di questi vertici mondiali, la presidenza sarà condivisa tra due nazioni distanti geograficamente e politicamente: la Turchia, che ospita l'evento, e l'Australia. Questa duplice leadership nasce da complessi contorsioni diplomatiche recenti, segnando un inizio insolito per un processo globale che deve affrontare la crisi climatica con urgenza.

La Promessa dell'Elettrificazione Globale al 2035

Il tema dominante che guiderà i lavori della conferenza sarà l'elettrificazione dei consumi energetici mondiali. L'obiettivo ambizioso posto sul tavolo è far sì che almeno il 35% dei consumi energetici globali sia soddisfatto dall'elettricità entro l'anno 2035. Si tratta di una percentuale significativa che mira a decarbonizzare i sistemi produttivi e abitativi, spingendo verso un modello energetico più pulito e sostenibile rispetto ai combustibili fossili tradizionali.

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Nonostante la bontà teorica di questa idea, esiste un ostacolo strutturale enorme: attualmente, un terzo dell'elettricità prodotta nel mondo deriva ancora dal carbone. Questo dato statistico evidenzia la discrepanza tra la domanda di energia verde e l'offerta reale, creando una situazione in cui l'elettrificazione senza la decarbonizzazione della produzione energetica risulta inefficace. È paragonabile a cambiare bicchiere mentre l'acqua rimane contaminata, un'analogia che sottolinea la necessità di intervenire sia sulla fonte che sull'uso finale dell'energia.

Il Fallimento degli Accordi sulla Biodiversità

Mentre il mondo guarda ad Antalya, un bilancio preoccupante è emerso dalla chiusura della COP17 sulla biodiversità, conclusasi il 31 ottobre a Yerevan in Armenia. La conferenza ha registrato una scarsa partecipazione mediatica e politica, con una sala stampa deserta e la mancanza di capi di Stato, confermando l'importanza crescente ma spesso trascurata delle questioni legate alla protezione degli ecosistemi. L'attenzione era focalizzata sulla creazione di una roadmap globale per tutelare la natura fondamentale per cibo, acqua e aria.

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Il verdetto della prima "Global Review" sui progressi verso gli obiettivi di biodiversità fissati per il 2030 è allarmante. Meno della metà dei piani nazionali risulta allineato con le direttive corrette, con una situazione critica particolarmente evidente nel settore marino. Solo il 10% degli oceani è attualmente protetto, e gli impegni presi dagli stati porterebbero appena al 12% di copertura entro il 2030, lontano dall'obiettivo minimo del 30% richiesto per garantire la salute degli ecosistemi oceanici.

La Crisi Finanziaria e il Ruolo di Juan Carlos Navarro

Il fronte finanziario rivela divari ancora più ampi rispetto agli obiettivi ecologici. Per colmare il gap di protezione ambientale, servirebbero 20 miliardi di dollari entro il 2025 provenienti dai paesi sviluppati. Tuttavia, la realtà concreta mostra che sono stati forniti soltanto 1,8 miliardi di dollari, un importo che rappresenta una frazione minima del fabbisogno reale. Questa carenza di risorse limita drasticamente la capacità degli stati di implementare politiche ambientali efficaci.

Il ministro dell'Ambiente di Panama, Juan Carlos Navarro, non ha esitato a criticare apertamente il meccanismo delle conferenze, definendo il processo delle COP "concepito per fallire". Navarro ha evidenziato come il consenso unanime richiesto permetta a un singolo attore, definito da lui come un "idiota", di bloccare l'intero processo decisionale globale. La sua critica pungente ha sottolineato la frustrazione di molti diplomatici e attivisti che vedono il tempo passare mentre gli ecosistemi continuano a degradarsi.

Innovazione Italiana: Dal Riso alla Costruzione Sostenibile

Parallelamente alle sfide geopolitiche, si registra un'innovazione concreta nel settore delle costruzioni sostenibili in Italia. Ricehouse, azienda fondata nel 2016 da Tiziana Monterisi e Alessio Colombo, celebra dieci anni di attività ad Andorno Micca, in provincia di Biella. L'idea originale trasformava gli scarti della lavorazione del riso, paglia e lolla, considerati rifiuti inutili, in materiali da costruzione come isolanti, intonaci e mattoni per l'edilizia, riducendo l'impatto ambientale del settore agricolo.

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La filiera risicola italiana genera un milione di tonnellate di paglia e 300mila tonnellate di lolla ogni anno. Questa biomassa, se non bruciata, sequestra quasi 2 milioni di tonnellate di CO2. Ricehouse ha trasformato questa materia prima in componenti per abitazioni e uffici, dimostrando la fattibilità commerciale del modello. Dalla prima abitazione sperimentale Casa CM, l'azienda ha realizzato più di 70 progetti, tra cui Torri Risorsa a Milano, un esempio di riqualificazione energetica con orti sociali sui tetti.

Prossimi Passi e Sfide per i 182 Paesi

Nonostante le critiche, i negoziatori dei 182 paesi presenti a Yerevan hanno firmato una dichiarazione comune, descritta nel comunicato finale come un piano d'azione per accelerare il raggiungimento degli obiettivi globali per la natura entro il 2030. Il documento include indicazioni per riformare almeno 500 miliardi di dollari di sussidi dannosi che contribuiscono alla distruzione della natura, un passo cruciale per indirizzare i flussi finanziari verso pratiche sostenibili e rispettose dell'ambiente.

Roberto Giovannini, esperto che analizza i nodi chiave della transizione ecologica globale, sottolinea che sebbene il treno della grande intesa tra stati ricchi e poveri sia passato probabilmente dal 2009 durante la COP di Copenhagen, ogni azione nella direzione giusta rimane utile. La speranza è che la COP31 di Antalya, pur in un contesto complesso, possa fornire risultati concreti e non limitarsi a bei discorsi, affrontando direttamente le discrepanze tra obiettivi dichiarati e realtà operativa.