COP31 e USA: La transizione verde resiste alle politiche fossili di Trump

All'apertura della COP31, gli USA mostrano emissioni in aumento ma le rinnovabili crescono nonostante il disimpegno federale. Ecco i dati chiave del 2025.

La trentunesima Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sul clima, nota come COP31, ha ufficialmente preso il via in un contesto geopolitico frammentato e contraddittorio. L'evento si svolgia a pochi giorni di distanza dalle elezioni midterm negli Stati Uniti, momento cruciale che ha ridefinito gli equilibri di potere nel Congresso americano. In questa fase di transizione politica, la comunità internazionale osserva con attenzione il comportamento di Washington, paese che ha ufficialmente abbandonato l'Accordo di Parigi e la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico.

Posizione USA e disimpegno federale sotto Trump

La posizione degli Stati Uniti rispetto alla lotta al cambiamento climatico è stata definita dal Presidente Donald Trump, che ha etichettato il fenomeno come una bufala. Sotto la sua amministrazione, gli USA sono diventati una superpotenza dei combustibili fossili, spinti dallo slogan Drill baby drill. Questo approccio ha portato il paese a sfruttare al massimo le risorse di petrolio e gas, approfittando anche delle sanzioni internazionali verso la Russia. Nonostante la chiusura politica federale, gli USA restano il secondo Paese al mondo per emissioni di gas serra dopo la Cina e il primo per responsabilità storiche dal 1850 ad oggi. Le emissioni di CO2 nel 2025 sono aumentate dell'1,9% rispetto all'anno precedente, rendendo gli Stati Uniti l'unico grande Paese ad avere un incremento così marcato. L'Europa ha registrato un aumento minimo, mentre Cina e India hanno mantenuto le emissioni pressoché stabili.

Also read Cop31 Antalya: il divario tra accelerazione rinnovabili e lentezza diplomatica

Impatto sulle rinnovabili e auto elettriche

Nonostante le politiche federali ostili, la transizione energetica negli Stati Uniti dimostra una sorprendente resistenza nei settori specifici. L'industria automobilistica ha subito un contraccolpo diretto dai dazi sulle importazioni cinesi. Nel 2025, le vendite di auto elettriche negli USA sono calate del 6% rispetto all'anno precedente. Questa decisa controtendenza si distingue nettamente da quella delle altre grandi potenze mondiali, che vedono vendite in forte ascesa. In India le vendite sono crescite del 65%, nell'Unione Europea del 32% e in Cina del 18%. Questa differenza evidenzia come le barriere protezionistiche e le scelte politiche locali stiano influenzando direttamente l'adozione di tecnologie pulite nel mercato americano rispetto ai concorrenti globali.

Advertisement

Crescita del settore elettrico e greenhushing

Nel settore elettrico, tuttavia, le rinnovabili continuano a registrare una crescita sostenuta nonostante l'assenza di sostegno federale. Nel 2025, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha raggiunto il 26%, il massimo storico per gli Stati Uniti. Questo dato, seppur inferiore alla media globale del 34% e a quello dell'Unione Europea del 48%, indica una base solida in espansione. Sono stati installati 40 gigawatt di nuovi impianti nel 2025, con proiezioni ancora superiori per il 2026 e il 2027 secondo la US Energy Information Administration. Di fronte alla crisi energetica e inflattiva, molte corporazioni e fondi di investimento hanno adottato la strategia del greenhushing. Questa prassi consiste nel puntare su progetti a zero emissioni per ridurre i costi e aumentare i rendimenti, evitando pubblicamente l'etichetta green per non subire frizioni con il governo federale.

Prospettive della COP31 e ruolo della Cina

L'auspicio di molti osservatori è che il supporto incondizionato alla lobby fossile si riduca gradualmente alla luce dei nuovi equilibri politici del Congresso. Dall'altra parte dell'Atlantico, anche l'Unione Europea mostra alcuni segnali di fatica, con un aumento dell'1% delle emissioni nel 2025, ma la transizione energetica continua a procedere speditamente grazie alla crescita di rinnovabili e auto elettriche. Dalla Cina, principale osservatore del clima globale, arrivano notizie incoraggianti per la COP31. Il 2025 è stato il primo anno in cui le emissioni sono rimaste stabili nonostante una crescita del Pil nazionale del 5%. Sebbene sia troppo presto per celebrare un calo definitivo delle emissioni cinesi, questa stabilità rappresenta un biglietto da visita significativo per il gigante delle emissioni in un momento di crisi climatica globale.