La COP31 fallisce l'accordo anti-fossili mentre il Mediterraneo batte record di calore a 24,07 gradi. Marevivo denuncia la mancanza di fondi concreti.

La temperatura media delle acque superficiali del Mediterraneo ha toccato i 24,07 gradi centigradi a giugno, segnando il valore massimo storico mai registrato per quel mese specifico. Cinque mesi dopo tale record, il vertice sul clima COP31 si è concluso ad Antalya, in Turchia, il 22 novembre, senza che i quasi duecento Paesi partecipanti riuscissero a raggiungere un accordo globale per accelerare la risposta alla crisi climatica in corso.

La rinuncia agli impegni sui fossili

La Conferenza delle Parti si è chiusa dopo due giorni supplementari di negoziati intensi, segnando un netto passo indietro rispetto ai passaggi precedenti. Nella prima bozza di testo, presentata inizialmente dall'Australia, figurava chiaramente l'impegno a uscire dall'uso di carbone, petrolio e gas naturale. Tuttavia, nella versione finale proposta dalla presidenza turca, tale riferimento essenziale è stato completamente cancellato.

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Nel testo finale sono rimaste solo la spinta verso l'elettrificazione delle energie e l'invito ad accelerare il ricorso alle tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2. Questa omissione ha trasformato l'esito della conferenza in un fallimento strutturale, privo delle misure concrete necessarie per limitare il riscaldamento planetario nei limiti di sicurezza richiesti dalla scienza.

Le divisioni geopolitiche sul voto finale

Lo scontro politico ha diviso nettamente i partecipanti, con il gruppo dei Paesi arabi, guidato dall'Arabia Saudita e sostenuto dalla Russia nel confronto finale, che ha difeso il testo moderato proposto. Al contrario, l'Unione Europea, affiancata dal Regno Unito e da Vanuatu, ha respinto fermamente l'accordo, impedendo il consenso unanime richiesto dalla procedura.

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È risultato quasi incredibile che l'UE, spesso paralizzata dalla propria regola dell'unanimità interna, abbia avuto la forza politica di dire no al compromesso al ribasso che la presidenza turca chiedeva a tutti i Paesi partecipanti di votare a favore. Questo rifiuto europeo ha fatto saltare il consenso generale, riaprendo il dibattito sulla reale capacità delle COP di tradurre gli impegni verbali in decisioni vincolanti ed effettive.

La posizione critica di Marevivo

Per la Fondazione Marevivo, il rifiuto europeo era assolutamente necessario e giusto. Accettare quel testo avrebbe rappresentato un grave arretramento rispetto ai progressi fatti alla COP28 di Dubai, tre anni fa. A Dubai il mondo aveva scritto per la prima volta che bisognava lasciarsi alle spalle i combustibili fossili, ma ad Antalya quella frase chiave è stata cancellata proprio nell'anno in cui il mare nostrum ha battuto ogni record di calore.

Raffaella Giugni, Segretario generale della Fondazione, ha sottolineato come gli incendi nei boschi siano visibili a tutti, mentre il fuoco che consuma il mare resta sotto la superficie. Le temperature attuali dimostrano che non c'è più tempo per dialoghi infiniti: un mare con la febbre alta necessitava di un impegno concreto con fondi specifici e scadenze precise per proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini, ricevendo invece solo un altro ciclo di discussioni senza sbocco.

L'assenza italiana e le conseguenze ecologiche

La Fondazione ha chiamato in causa direttamente la mancanza di rappresentanza italiana, giudicata insufficiente. La Premier Giorgia Meloni era assente al vertice dei leader, la presenza del Ministro degli Esteri Antonio Tajani è stata annullata all'ultimo momento e il Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha seguito solo la fase conclusiva dei negoziati.

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L'Italia è rimasta fuori dal gruppo di 86 Paesi che hanno sostenuto l'appello lanciato a Belém per una tabella di marcia globale di uscita dai combustibili fossili. Con quasi ottomila chilometri di coste, l'Italia avrebbe avuto tutto l'interesse a schierarsi con chi chiedeva misure più drastiche. L'inazione fa pagare al capitale naturale, soprattutto mari e oceani, il prezzo più alto in termini di ondate di calore marine e acidificazione.

Le prossime iniziative nazionali

Il prossimo appuntamento importante è sabato 5 dicembre in Piazza del Popolo a Roma, con la manifestazione nazionale per il clima intitolata La Terra chiamò, di cui Marevivo è tra i promotori principali. Durante l'evento, la Fondazione porterà in piazza tre richieste specifiche al Parlamento e al Governo italiano per colmare il vuoto di azione politica.

Le priorità indicate sono la ratifica del Trattato ONU sull'alto mare in vista della prima Conferenza delle Parti di gennaio, l'obiettivo di portare al 30 percento la superficie marina protetta garantendo una gestione effettiva delle aree, e il finanziamento della tutela di Posidonia e coralli come intervento strategico di adattamento climatico. La crisi climatica non aspetta la fine delle guerre, né le prossime elezioni o nuovi negoziati.