La COP31 termina senza accordo. L'UE e i PVS blocchano la bozza turca per l'assenza di riferimenti ai fossili, mentre la Turchia accusa l'Europa di sabotare il consenso.

Il processo negoziale della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nota come COP31, si è concluso con un fallimento completo e senza alcun accordo finale adottato. Nonostante oltre un giorno e mezzo di sessioni straordinarie dopo due settimane di lavori intensi, la conferenza non è riuscita a raggiungere il consenso necessario tra gli stati partecipanti. La decisione politica finale, nota come "cover decision", non è stata approvata dalla plenaria della conferenza a causa delle obiezioni formali presentate dall' Unione Europea e dal gruppo dei paesi meno sviluppati. L'ostacolo principale è stata la completa omissione dei combustibili fossili dal testo, una mancanza che ha creato uno scontro diretto tra le posizioni degli stati produttori di energia tradizionale e quelli che richiedono una transizione energetica immediata e scientificamente accurata.

Dettagli Tecnici e Dinamica del Fallimento

La bozza finale della dichiarazione politica è stata resa pubblica alle ore 3:00 del mattino di domenica. I co-presidenti della conferenza, rappresentati dal ministro dell'ambiente turco Murat Kurum e dall'Australia, hanno concesso ai negoziatori internazionali solo circa tre ore per esaminare il documento e sollevare eventuali obiezioni o richiedere modifiche prima che venisse sottoposto all'assemblea plenaria. Per l'adozione di una decisione in una conferenza ONU è richiesto il consenso, ovvero l'assenza di obiezioni esplicite, accompagnato da un quorum di almeno due terzi delle delegazioni presenti. Il tentativo di compromesso presentato dalle co-presidenze turca e australiana è stato definito dai critici come un passo timidissimo e inadeguato verso la necessaria transizione energetica, risultando insufficiente per placare le preoccupazioni della comunità internazionale.

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Posizioni dell'UE e dei Paesi In Via Di Sviluppo

L'Unione Europea, insieme ai suoi Stati membri, ha inviato un documento durissimo alla co-presidenza a metà mattinata di domenica, ritirando il proprio sostegno al testo. Nel documento, l'UE ha dichiarato che il risultato non era all'altezza della situazione e non costituiva una risposta credibile all'emergenza climatica. Il negoziatore dell'UE Darragh O'Brien ha esplicitato che la decisione non si avvicinava minimamente al livello di azione o ambizione necessario. O'Brien ha sottolineato l'inaccettabilità di avere una legge sul clima che non facesse alcun riferimento ai combustibili fossili, definiti come il fattore chiave del cambiamento climatico, né alla transizione per abbandonarli. L'UE ha dichiarato categoricamente che non avallerà una decisione di facciata che ignori i dati scientifici, il divario di attuazione e che rischia di approfondire il divario tra gli impegni globali e le azioni necessarie per rendere raggiungibile l'obiettivo di 1,5 gradi Celsius.

A fianco dell'Unione Europea si è posizionato il gruppo dei paesi meno sviluppati, che rappresenta 44 nazioni: 32 in Africa, 8 in Asia, 3 nel Pacifico e 1 nei Caraibi. Anche questo gruppo ha rigettato la proposta, esprimendo forte insoddisfazione per la mancanza di progressi reali. La posizione coordinata di questi attori dimostra una convergenza strategica tra economie avanzate e nazioni in via di sviluppo contro la persistenza di pratiche energetiche obsolete. Il ministro dell'ambiente tedesco Carsten Schneider ha aggiunto prima della plenaria che il testo non proponeva soluzioni, ma rappresentava un passo indietro inaccettabile, affermando di non vedere altra possibilità che votare contro, sperando che molti altri paesi condividessero questa determinazione.

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Impatto Reale e Responsabilità Politiche

In risposta alle critiche, la presidenza turca ha adottato una posizione difensiva, accusando l'Europa di sabotare il processo di consenso. Murat Kurum ha affermato che stava assistendo a un ampio consenso tra la grande maggioranza, definendo le controversie come questioni minori ancora da risolvere. Questa definizione della questione dei combustibili fossili come "minore" riflette la divergenza fondamentale sulle priorità della conferenza. Kurum ha sottolineato che, se la decisione fosse stata adottata, si sarebbero raggiunti risultati importanti, dichiarando che il desiderio era portare avanti l'adozione del testo. Ha invitato le parti a dimostrare sincera buona volontà e reale disponibilità ad agire, suggerendo che, con la volontà politica necessaria, l'obiettivo poteva essere raggiunto in sala.

Il Ministro Kurum ha concluso affermando che nessuno aveva ottenuto tutto ciò che voleva, ma che ognuno poteva ritrovare qualcosa di sé nel testo, definendo questo l'essenza del consenso. Tuttavia, l'opposizione ferma di blocchi significativi come l'UE e il gruppo dei paesi meno sviluppati ha reso impossibile l'adozione. Il fallimento della COP31 lascia aperta la questione di come affrontare l'urgenza climatica globale in un contesto di frammentazione politica. La temperatura globale è già oltre il grado e mezzo, e il freno posto dagli stati fossilisti all'avanzamento dei negoziati ha prodotto uno scontro fatale con chi cerca progressi concreti. Il processo ora torna agli stati membri per rivedere le proprie posizioni prima della prossima sessione, con la responsabilità del fallimento attribuita in modo divergente dalle diverse fazioni coinvolte.