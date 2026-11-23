La Cop31 non affronta le fonti fossili mentre i prezzi del gas esplodono. L'Italia dipende per l'80% dal metano per l'energia, confermando la necessità di una transizione energetica.

Il negoziato della Cop31 si è concluso senza un accordo vincolante sulle fonti fossili, un risultato che ha immediatamente evidenziato la vulnerabilità economica dei Paesi ancora legati a questi combustibili. La conferma di questa dipendenza arriva dai dati sul mercato energetico, dove il prezzo del gas naturale registra un'impennata significativa a causa delle ondate di freddo e delle tensioni geopolitiche. In particolare, l' Italia si trova in una posizione critica, poiché il metano determina il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica per circa l'80% delle ore, una percentuale nettamente superiore rispetto ad altri grandi paesi europei come Germania, Francia e Spagna.

Dipendenza energetica italiana e shock dei prezzi

Una ricerca presentata da David Lane, capo economista e membro del board della Banca Centrale Europea, illustra chiaramente il divario tra l'Italia e i suoi vicini. Mentre in Germania il gas influenza il prezzo dell'elettricità solo nel 40% dei casi e in Francia poco più del 20%, l'Italia rimane fortemente esposta alle fluttuazioni del mercato del gas. Questa struttura di costi rende l'energia elettrica nel nostro Paese molto più cara rispetto a nazioni con una maggiore produzione a basse emissioni, come quella nucleare o rinnovabile. Il fenomeno conferma che il problema non è solo ambientale, ma ha un impatto diretto e negativo sulla competitività economica e sui prezzi finali per i consumatori.

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Metano in rialzo e scorte europee a rischio

I mercati finanziari hanno reagito con immediatezza ai segnali di allarme provenienti dai consumi e dalla geopolitica. Il prezzo del metano al TTF di Amsterdam è salito a un massimo di 96 euro per megawattora, registrando poi un aumento dell'5,6% all'apertura a 93,6 euro e mantenendosi sopra i 90 euro anche nel pomeriggio. Questa dinamica è alimentata dalle previsioni di un'ondata di freddo che sta già in parte interessando il continente, aumentando la domanda di riscaldamento. Le scorte di gas in Europa sono state già ridotte dalle interruzioni delle esportazioni, creando un clima di incertezza. L'Italia si conferma un pilastro della sicurezza europea con le proprie scorte all'85,5%, pari a 174,0132 TWh, che rappresentano poco più del 22% del totale continentale. Al contrario, la Francia si attesta al 73%, l'Austria al 62%, l'Olanda al 59% e la Germania al 56%, evidenziando diverse vulnerabilità nazionali.

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Posizioni politiche e il progetto Taff

Alla Cop31 di Antalya è stato annunciato l'adozione volontaria del processo Taff, Transitioning Away From Fossil Fuels, da parte di 25 Paesi inclusi Francia, Germania, Spagna, Olanda, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Brasile e Indonesia. Questo accordo rientra nel cosiddetto "processo di Santa Marta", lanciato lo scorso aprile a Cartagena. Sebbene l'Italia non abbia presentato un proprio piano Taff durante la conferenza, il governo non ha escluso di aderire in futuro, lasciando la decisione al prossimo esecutivo. Nel frattempo, la linea del governo Meloni rimane incentrata sulla ricerca di nuove fonti di gas. Un esempio concreto è la missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani in Azerbaigian, paese fornitore fondamentale collegato al gasdotto TAP. Tajani ha sottolineato l'importanza di questa relazione, auspicando un potenziamento delle esportazioni verso l'Italia e lodando la decisione della compagnia azera di limitare i prezzi dei carburanti.

Reazioni delle ONG e criticità climatiche

Le organizzazioni ambientaliste hanno espresso profonda delusione per l'esito della conferenza. Il Wwf ha definito il mondo ostaggio della lobby fossile, sottolineando come a tre anni dalla Cop28 di Dubai non sia stata concordata una roadmap credibile per trasformare gli impegni in azioni concrete. Alex Mason, responsabile clima e energia del Wwf per l'Europa, ha definito l'accordo finale come privo di riferimenti alle fonti fossili, paragonandolo a un programma per smettere di fumare che ignora le sigarette. Anche Legambiente ha aderito a questa critica, votando contro la cover decision. Queste posizioni mettono in luce la divisione tra le Nazioni per quanto riguarda i finanziamenti all'adattamento climatico e la responsabilità dei paesi sviluppati, evidenziando l'urgenza di una transizione energetica che finora non è stata pienamente realizzata.