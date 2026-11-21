Il commissario UE Wopke Hoekstra dichiara che la COP31 ad Antalya porterà a un valido accordo climatico o a un vuoto normativo totale. La Turchia cerca di sbloccare le trattative su combustibili fossili e finanza, mentre la mancanza degli USA complica i lavori.

Antalya, 21 novembre 2026 - Le trattative della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, conosciuta come COP31, si trovano in una fase critica e definitiva. Il vertice mondiale, ospitato dalla Turchia, rischia di concludersi con un successo significativo o con un fallimento totale, senza alcun compromesso possibile. Questa dicotomia rigida è stata resa nota sabato dal più alto funzionario europeo per il clima, sottolineando la gravità della situazione attuale.

Wopke Hoekstra, Commissario europeo per il clima, ha dichiarato ai giornalisti che l'unico risultato accettabile sarà un buon accordo, mentre ogni altra esito comporterà l'assenza di un intesa vincolante. I negoziatori provenienti da quasi duecento paesi stanno faticando enormemente a superare le profonde divisioni che li separano, in particolare sulle questioni relative all'uso dei combustibili fossili e sui meccanismi di finanziamento per il clima.

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La crisi dei tempi e la pressione politica a Antalya

I lavori della conferenza, che avrebbero dovuto terminare venerdì, si stanno protrattendo ben oltre i tempi previsti a causa degli stallo negoziale. Mentre il personale dell'venue smontava i catering e gli stand espositivi, le delegazioni continuavano a shuttare tra le sale riunioni per discutere le tattiche finali. Alcuni delegati hanno scelto di riposare mentre attendevano una nuova versione del testo negoziale, con la frustrazione che cresceva man mano che il tempo scarseggiava.

L'ultima grande crisi simile nelle negoziazioni sul clima delle Nazioni Unite si era verificata a Copenhagen nel 2009, quando i paesi non riuscirono ad adottare l'Accordo di Copenaghen per consenso. Quel fallimento segnò un duro colpo per la diplomazia multilaterale climatica. Oggi, la situazione ad Antalya presenta analogie con quel momento storico, con la tensione palpabile tra le diverse fazioni nazionali.

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Le strategie di ritardo e il ruolo del Presidente Kurum

Murat Kurum, Presidente della COP31 per la Turchia, ha incontrato funzionari dell'Unione Europea, dell'Australia e dell'Arabia Saudita nel tentativo disperato di sbloccare il punto morto. Kurum ha invitato esplicitamente ogni paese a agire con responsabilità, dichiarando che non c'è alcun beneficio nel rovinare questo processo rimanendo impigliati su dettagli lessicali o frasi specifiche. La sua dichiarazione mirava a spostare l'attenzione dal contenuto tecnico alla volontà politica di raggiungere un risultato.

Isatou Camara, negoziatrice finanziaria del Gambia, ha accusato alcuni paesi di utilizzare tattiche di ritardo per esercitare pressione sugli altri, costringendoli ad accettare un accordo più debole per pura stanchezza. Camara ha spiegato che questa strategia, già vista in precedenti COP, mira a far cedere le delegazioni esauste e affamate di tornare a casa, accettando compromessi che non riflettono le migliori soluzioni climatiche possibili.

Il vuoto normativo e l'assenza degli Stati Uniti

La situazione è ulteriormente complicata dall'assenza degli Stati Uniti, il più grande emisore storico di gas serra, per il secondo anno consecutivo. Il presidente Donald Trump ha interrotto la cooperazione sulle politiche climatiche, definendo il riscaldamento globale una bufala. Questa assenza lascia un vuoto di leadership significativo, dato che il rapporto delle Nazioni Unite diffuso il mese scorso ha rilevato che il mondo è sulla buona strada per superare l'aumento di 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali.

L'accordo bozza riconosce questo superamento imminente e chiede un dispiegamento più rapido delle tecnologie in grado di rimuovere i gas serra dall'atmosfera. Tuttavia, alcune delegazioni si oppongono all'inclusione di queste tecnologie per il carbon removal, sostenendo che potrebbero aprire la porta a un prolungato uso di combustibili fossili. Questa divergenza evidenzia il problema di fondo della mancanza di visione strategica chiara per il vertice attuale.

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I punti critici su finanza e combustibili fossili

I nodi irrisolti principali riguardano la menzione dei combustibili fossili che guidano il riscaldamento globale e il supporto ai paesi più poveri per l'adattamento climatico. Una bozza di accordo pubblicata giovedì aveva rimosso i riferimenti precedenti alla fine dell'uso dei combustibili fossili, probabilmente a causa dell'opposizione di Arabia Saudita e di altri produttori di petrolio e gas. La mancanza di un nuovo testo sulla tavola sabato pomeriggio ha spento le speranze in un cambiamento significativo, lasciando i delegati in una fase di stallo protratto.