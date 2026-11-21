Il presidente della COP31 Murat Kurum presenta un nuovo testo negoziale ad Antalya, in Turchia, per superare lo stallo sui combustibili fossili e raggiungere il consenso globale.

Il presidente della COP31, Murat Kurum, ha annunciato durante una sessione plenaria tenutasi a tarda notte ad Antalya, in Turchia, che le negoziazioni si sono avvicinate a un accordo definitivo. L'annuncio del 22 novembre 2026 segnala l'introduzione di un nuovo pacchetto proposto dai presidenti della conferenza, Australia e Turchia, con l'obiettivo di raggiungere un consenso universale sui futuri passi da compiere nella lotta contro il riscaldamento globale. Questo sviluppo rappresenta un momento cruciale per la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che ha visto i negoziatori superare diverse scadenze precedenti per arrivare a questa fase critica.

Negoziazioni superano deadline e bozze precedenti

I delegati hanno lavorato senza sosta superando la scadenza fissata per il venerdì, proseguendo attraverso tutto il sabato e entrando nelle prime ore della domenica per refining il testo. La nuova versione del patto perfeziona una bozza iniziale che era stata aspramente criticata da molte parti per la sua presunta mancanza di ambizione, in particolare per l'assenza di riferimenti espliciti alla cessazione dell'uso dei combustibili fossili. Murat Kurum ha dichiarato durante l'intervento che ritiene ora che le preoccupazioni legate ai combustibili fossili siano state adeguatamente affrontate nel nuovo documento, aprendo la strada a una soluzione più equilibrata.

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Risoluzione dispute su finanziamento e adattamento

Oltre alla questione energetica, il testo aggiornato include disposizioni specifiche per affrontare le richieste di aiuto economico destinate ai paesi in via di sviluppo. Il presidente Murat Kurum ha confermato che le preoccupazioni relative al finanziamento degli interventi di adattamento ai cambiamenti climatici sono state soddisfatte nel nuovo pacchetto. Questo aspetto è fondamentale per garantire che le nazioni meno sviluppite, spesso le più colpite dagli eventi meteorologici estremi, dispongano delle risorse necessarie per adattarsi agli impatti del cambiamento climatico, colmando così il divario tra le esigenze di sviluppo e quelle di sostenibilità ambientale.

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Processo decisionale e tempistiche di approvazione

La conferenza è programmata per riunirsi nuovamente nella tarda mattinata di domenica per procedere con l'approvazione formale dell'accordo. Il processo decisionale segue un iter preciso: le delegazioni hanno un termine perentorio fino alle 03:00 GMT per sollevare eventuali obiezioni formali contro il testo proposto. Successivamente, è prevista una sessione ufficiale alle 06:00 GMT dedicata all'avvio della procedura di approvazione. Questo schema rigido mira a garantire che ogni nazione abbia la possibilità di esprimere il proprio parere prima che il documento diventi vincolante, assicurando trasparenza e inclusività nel processo decisionale internazionale.

Contesto storico e sfide della temperatura globale

Questa edizione della COP rappresenta un punto di svolta storico, poiché è la prima conferenza tenutasi dopo che l'organismo ambientale delle Nazioni Unite ha confermato scientificamente che l'aumento della temperatura globale era destinato a superare la soglia critica di 1,5 gradi Celsius. Tale limite, fissato oltre un decennio fa come obiettivo comune da tutti i paesi partecipanti, è considerato una linea di demarcazione essenziale per evitare impatti meteorologici estremi irreversibili. Il superamento di questa soglia intensificherebbe drasticamente i fenomeni climatici già osservati, rendendo le misure adottate ad Antalya di fondamentale importanza per il futuro del pianeta e delle generazioni future.