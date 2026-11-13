COP31: Ostruzionismo sul clima, Turchia e Australia cercano accordo

La COP31 ad Antalya vede blocchi su obiettivi fossili. Turchia e Australia guidano i negoziati mentre gli osservatori segnalano posizioni divise tra produttori e consumatori.

ANTALYA, 13 novembre 2026 - Le principali conversazioni tenutesi a Antalya hanno evidenziato una netta resistenza da parte dei grandi produttori e consumatori di combustibili fossi li, che si oppongono fermamente a qualsiasi proposta capace di definire nuovi obiettivi specifici o di tracciare un percorso chiaro verso l'abbandono dell'uso di petrolio, gas naturale e carbone. Questa dinamica rappresenta un ostacolo significativo per il paese ospitante, la Turchia, e per la delegazione australiana, che agisce come guida negoziale, nelle ultime fasi di questo vertice internazionale dedicato alla crisi climatica.

Divari tra Produttori e Consumatori

Con la chiusura della prima settimana di discussioni, gli osservatori esperti hanno segnalato che le posizioni risultano ancora profondamente radicate e difficili da modificare senza pressioni esterne maggiori. Cosima Cassel, osservatrice per il gruppo ambientale E3G durante i negoziati della COP31, ha dichiarato che tale stato di fatto è comunque considerato piuttosto normale per questa fase preliminare dei colloqui diplomatici. La storia recente di questi eventi mostra spesso schemi simili, dove gli interessi economici immediati prevalgono sulle preoccupazioni ambientali a lungo termine.

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Storicamente, nazioni come l'Arabia Saudita e la Russia hanno opposto una forte resistenza a qualsiasi linguaggio che possa vincolare o limitare l'estrusione e il consumo di combustibili fossili, defendendo i propri interessi nazionali. Allo stesso modo, grandi economie in via di sviluppo, tra cui l'India, hanno costantemente contrastato misure che potrebbero limitare le loro scelte energetiche e ostacolare il proprio sviluppo industriale. Questa divisione ha spesso compromesso gli esiti finali degli accordi precedenti, rendendo il consenso difficile da raggiungere.

L'Assenza degli Stati Uniti e i Rischi Climatici

Un elemento dirompente in questo contesto è l'assenza degli Stati Uniti, il più grande consumatore mondiale di petrolio, che ha saltato la conferenza per il secondo anno consecutivo. La decisione del presidente Donald Trump, il quale ha definito il riscaldamento globale una bufala e ha promosso il continuo utilizzo di combustibili fossili, crea un vuoto diplomatico notevole. La sua posizione è in netto contrasto con le crescenti evidenze scientifiche sull'aggravarsi della crisi climatica globale che colpisce intere regioni del pianeta.

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Un rapporto pubblicato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite lo scorso mese ha evidenziato che il mondo è sulla strada corretta per superare il limite di 1,5 gradi Celsius di aumento delle temperature, un obiettivo stabilito dai paesi sottoscrittori dell'Accordo di Parigi del 2015 per prevenire gli effetti peggiori del cambiamento climatico. L'aumento delle temperature medie globali si sta traducendo in eventi estremi sempre più frequenti e devastanti per le popolazioni locali.

Quest'anno è stato segnato da ondate di calore estreme in tutta l'Europa occidentale e da un drammatico crollo di un ghiacciaio in Nepal. Questo disastro naturale ha innescato una massiccia piena che ha causato la morte di oltre 1.450 persone. Migliaia di individui risultano ancora dispersi, aumentando la tragedia umana legata ai cambiamenti climatici e dimostrando la necessità urgente di azioni concrete.

La Proposta Turca sull'Elettrificazione

La Turchia, in qualità di host della COP31, sta tentando di inserire al centro di un eventuale accordo finale una proposta volta ad espandere l'elettrificazione globale. Ankara sostiene che questo piano porterà a tagli significativi delle emissioni accelerando la transizione lontano dalle auto alimentate a combustibili fossili, dalle caldaie domestiche e da altre apparecchiature industriali. L'obiettivo è rendere le economie nazionali meno dipendenti dai carburanti tradizionali ad alta intensità carbonica.

La proposta turca non richiede esplicitamente che l'aumento del consumo di energia elettrica provenga da fonti rinnovabili, una lacuna che preoccupa molti attivisti. Tuttavia, alcuni paesi, tra cui il Brasile che ha ospitato l'edizione precedente della conferenza, stanno difendendo con forza un piano che obblighi le nazioni a delineare chiaramente la propria transizione verso energie pulite e sostenibili nel lungo termine.

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Katrine Petersen, un'altra osservatrice di E3G, ha sottolineato che la sopravvivenza di queste misure critiche dipenderà dalle conversazioni che si svolgeranno nei prossimi giorni di negoziati intensi. Le tensioni tra le diverse fazioni rimangono alte e la volontà politica di cedere su alcuni punti sembra limitata dalle pressioni interne ed economiche.

Posizioni Europee e Prospettive Australiane

Diana Acconcia, a capo della delegazione dell'Unione Europea, ha dichiarato che l'Europa sostiene fermamente l'obiettivo dell'elettrificazione. Ha descritto l'elettrificazione come un'agenda inclusiva perché non è prescrittiva su come raggiungere tale obiettivo, lasciando spazio a diverse soluzioni tecnologiche. Ha però chiarito che per l'Unione Europea l'elettrificazione deve essere necessariamente realizzata attraverso fonti di energia pulite e rinnovabili per essere efficace.

La delegazione australiana, che sta guidando i negoziati sotto un accordo di presidenza divisa con la Turchia, ha trascorso i primi giorni del vertice a raccogliere le opinioni su ciò che dovrebbe essere incluso in un testo politico concordato per consenso. Questo testo servirà da base per tutti i punti tecnici successivi che verranno negoziati dai delegati esperti delle diverse nazioni partecipanti.

L'Australia continuerà a raccogliere ulteriori contributi e proposte dai paesi partecipanti fino alla fine della serata di sabato, con l'intento di formulare un progetto di testo dettagliato nei primi giorni della prossima settimana. Questo sforzo è fondamentale per provare a sbloccare la situazione attuale e avvicinare le parti ai loro obiettivi comuni di riduzione delle emissioni. (Segnalazioni di William James, Sarah McFarlane, Valerie Volcovici, Simon Jessop e Richard Valdmanis; editing di Barbara Lewis).