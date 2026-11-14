COP31: Simon Stiell esorta a superare il divario sui combustibili fossili

Simon Stiell invita i negoziatori alla COP31 ad Antalya ad accelerare i lavori e superare le resistenze su petrolio e gas per evitare ritardi nelle decisioni climatiche globali.

Simon Stiell, Segretario Esecutivo della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, ha lanciato un appello urgente ai delegati riuniti ad Antalya in Turchia per superare le divisioni in corso. L'invito mira a garantire una rapida avanzamento verso un accordo vincolante durante la seconda settimana della Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, conosciuta come COP31.

Il leader diplomatico ha specificato che la navigazione verso la fine del summit richiede velocità decisionale e una netta rinuncia alle strategie di procrastinazione. Questo messaggio arriva in un momento critico, poiché il confronto mondiale deve conciliare le urgenti necessità climatiche con altre crisi globali che stanno ridisegnando le priorità dei governi nazionali.

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La sfida della rapida approvazione degli accordi

Simon Stiell ha sottolineato che la difficoltà nel raggiungere un consenso comune non deve ostacolare la vitalità del processo negoziale in corso. Ogni nazione presente porta una prospettiva unica e ha il diritto di esprimersi, rendendo la traduzione di ogni frase e parola in un testo finale un esercizio complesso.

La dichiarazione del Segretario Esecutivo ha chiaramente definito che il successo collettivo dipende necessariamente dalla capacità di ogni parte di fare concessioni reciproche. Senza un reale spirito di compromesso, l'elaborazione di soluzioni comuni rimane impossibile, specialmente in un quadro così frammentato e sensibile.

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Resistenze tra produttori e consumatori di energia

I principali produttori e consumatori di combustibili fossili presenti al vertice stanno opponendo una forte resistenza a qualsiasi proposta che imponga nuovi obiettivi vincolanti o una transizione definitiva lontano da petrolio, gas e carbone. Questa opposizione diretta rappresenta un ostacolo strutturale per il raggiungimento di un'intesa ambiziosa.

La Turchia, in qualità di paese ospitante, e l'Australia, figura di spicco tra i negoziatori, si trovano nella delicata posizione di dover mediare tra queste posizioni contrastanti. L'obiettivo è trovare un terreno comune che soddisfi le richieste dei sostenitori della protezione ambientale senza alienare le economie basate sull'energia tradizionale.

L'impatto delle priorità geopolitiche e economiche

La conferenza annuale affronta sfide senza precedenti, poiché conflitti armati e ondate inflazionistiche stanno spostando drasticamente l'attenzione dei governi mondiali. Il riscaldamento globale, da tema prioritario, rischia di essere relegato a seconda piano nelle agende politiche e nelle scelte di bilancio statali durante questo periodo di instabilità.

Simon Stiell ha riconosciuto la presenza di tensioni naturali tra le diverse fazioni, definendo l'attuale livello di interazione come costruttivo. Nonostante le divergenze profonde, la volontà di dialogo persiste, sebbene la strada per l'unanimità su ogni dettaglio rimanga estremamente ripida e piena di incertezze tecniche.

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Proposte sull'elettrificazione e assenze importanti

La Turchia sta promuovendo con insistenza un'agenda volta ad espandere l'elettrificazione globale come pilastro centrale di qualsiasi futuro accordo. Questa proposta mira ad accelerare la riduzione delle emissioni sostituendo veicoli, caldaie e sistemi di riscaldamento a combustibili fossili con soluzioni elettriche, anche se non specifica obbligatoriamente l'uso di fonti rinnovabili.

Mentre grandi produttori come l'Arabia Saudita e la Russia si oppongono storicamente a vincoli stringenti, economie emergenti come l'India temono limitazioni al proprio sviluppo. Nel frattempo, gli Stati Uniti, il maggiore consumatore di petrolio, non partecipano ai lavori per il secondo anno consecutivo, lasciando il panorama negoziale ulteriormente squilibrato.