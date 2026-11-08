COP31: Turchia ospita il vertice climatico tra guerra e intelligenza artificiale

La COP31 ad Antalya affronta la crisi climatica con nuove sfide. Guerra, AI e disimpegno USA mettono a rischio gli accordi globali sul riscaldamento.

La COP31 si aprirà lunedì in Turchia sulla costa del Mar Mediterraneo, segnando l'inizio di due settimane di intense trattative climatiche. Questa edizione della conferenza delle Nazioni Unite si svolge in un contesto geopolitico ed energetico profondamente mutato, caratterizzato dalla guerra, dall'impennata della domanda elettrica dovuta all' intelligenza artificiale e dal crescente disimpegno degli Stati Uniti dalla cooperazione internazionale sul clima. La presenza di rappresentanti provenienti da quasi 200 paesi evidenzia la complessità delle sfide che dovranno essere affrontate a Antalya.

La Turchia guida il vertice su energia e clima

La presidenza turca della COP31 ha posto al centro del summit sponsorizzato dall'ONU l'obiettivo ambizioso di elettrificare oltre un terzo dell'economia globale entro il 2035. Questa percentuale rappresenta un aumento significativo rispetto al circa un quinto attualmente registrato a livello mondiale. Ankara sta invitando le nazioni firmatarie a sottoscrivere un impegno formale per supportare questo target specifico, cercando di delineare una strada comune per la transizione energetica.

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Dibattito sull'elettrificazione e fonti energetiche

Sebbene teoricamente tale obiettivo possa contribuire a ridurre le emissioni di gas serra che riscaldano il pianeta, accelerando il passaggio globale da veicoli, caldaie e altri dispositivi alimentati da combustibili fossili, la proposta ha già generato polemiche. I sostenitori dell'azione climatica hanno criticato l'impegno perché non richiede esplicitamente che l'energia elettrica aggiuntiva provenga da fonti a basse emissioni di carbonio. Questo ha creato un conflitto iniziale su whether la sola elettrificazione debba essere considerata un progresso climatico reale.

Impatto della guerra Iran e crisi energetica

La guerra in corso con l'Iran ha ulteriormente complicato il panorama, inducendo le nazioni a cercare freneticamente nuove forniture di petrolio e a riavviare gli impianti a carbone. Gli Stati Uniti, principali storici emettitori di gas serra, hanno abbandonato la cooperazione climatica per il secondo anno consecutivo, incoraggiando politiche che massimizzano la produzione di petrolio, gas e carbone per affrontare le interruzioni del Medio Oriente. Questa situazione ha creato uno sfondo difficile destinato a complicare gli sforzi della Turchia per raggiungere un accordo solido alla COP31.

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Ruolo dell'Intelligenza Artificiale nel clima

L'implementazione rapida dell'intelligenza artificiale aggiunge un altro strato di complessità alla situazione, guidando un'impennata della domanda globale di energia e contribuendo all'aumento delle emissioni di gas serra. Tuttavia, i benefici di questa tecnologia si stanno rivelando irresistibili, persino per i gruppi attivisti per il clima e l'ambiente. Questa dinamica sottolinea la tensione tra la necessità di ridurre l'impatto energetico delle nuove tecnologie e la loro indispensabilità per il progresso economico.

Impatto ambientale e reazioni internazionali

Un rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente pubblicato a ottobre ha indicato che il mondo è già destinato a superare di 1,5C il riscaldamento rispetto ai livelli preindustriali, la soglia stabilita dall'accordo di Parigi del 2015. Il 2026 è stato segnato da ondate di caldo estremo in Europa occidentale e dal crollo di un ghiacciaio in Nepal, che ha causato una inondazione catastrofica uccidendo più di 1.450 persone. Questi eventi confermano l'urgenza di un'azione climatica immediata e coordinata a livello globale.