Il centrocampista argentino del Boca Juniors si è accasciato in diretta dopo il 2-0 sull'Atletico Mineiro, ma si è ripreso in pochi minuti.

Leandro Paredes, centrocampista argentino del Boca Juniors, ha vissuto una notte di emozioni contrastanti all' Estadio Metropolitano di Barranquilla, in Colombia, dove il club argentino ha conquistato la Copa Sudamericana superando per 2-0 l' Atletico Mineiro. Dopo la gioia per un trofeo internazionale atteso diciotto anni, Paredes si è accasciato a terra davanti alle telecamere durante l'intervista post-partita, prima di essere soccorso dallo staff medico.

Il malore è arrivato subito dopo il triplice fischio, mentre l'ex centrocampista di Roma e Juventus rispondeva ai microfoni dell'emittente Dsports. Paredes appariva stremato e profondamente emozionato, e aveva appena iniziato a ringraziare per la vittoria quando ha distolto lo sguardo e si è accasciato in diretta televisiva. La regia ha immediatamente spostato l'inquadratura sul campo per consentire il rapido intervento dei sanitari.

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Il Boca Juniors batte l'Atletico Mineiro nella finale di Barranquilla

Il Boca Juniors ha vinto la finale della Copa Sudamericana per 2-0 contro l'Atletico Mineiro, sul campo dell'Estadio Metropolitano di Barranquilla. Il successo porta il club argentino a sollevare un trofeo internazionale atteso diciotto anni.

Paredes è stato il protagonista assoluto della partita fino alla sostituzione arrivata al minuto 58, quando ha lasciato il campo visibilmente affaticato. Il pubblico ha tributato un lungo applauso al centrocampista, scandendo il suo nome mentre usciva dal terreno di gioco.

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Al triplice fischio Paredes ha ritrovato energie sufficienti per sollevare la coppa da capitano. Sul prato, insieme alla propria famiglia, si è lasciato andare alle lacrime, in una scena che ha segnato la fine di una lunga attesa per il club.

Il malore in diretta e il soccorso medico

Paredes ha perso i sensi per pochi minuti davanti alle telecamere di Dsports e ha ripreso conoscenza subito dopo l'intervento dello staff medico. L'allarme è rientrato nel giro di pochi minuti, senza che la situazione degenerasse in un'emergenza prolungata.

Dopo il ritorno della coscienza, il centrocampista argentino è stato accompagnato in una clinica di Barranquilla per accertamenti precauzionali. Le verifiche sono state disposte come misura di prudenza, dopo un episodio avvenuto davanti a milioni di spettatori collegati per la finale.

Nel corso della giornata non sono stati comunicati ulteriori dettagli sugli esiti degli accertamenti clinici, mentre le immagini del malore hanno immediatamente circolato tra tifosi e compagni di squadra del Boca Juniors.

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Il messaggio di Paredes sui social

Paredes ha rassicurato tifosi e compagni con una fotografia scattata direttamente dalla clinica, in cui indossa ancora la maglia del Boca Juniors. Lo scatto è stato pubblicato sui social e ha chiarito le sue condizioni in modo immediato.

Nel messaggio che accompagnava la foto, il centrocampista ha scritto di stare bene e ha inviato un saluto al club, con la frase 'viva il Boca, oggi e sempre'. Ha poi ringraziato chi gli aveva fatto arrivare messaggi di sostegno, spiegando con tono ironico che si era trattato solo di un giramento di testa dovuto al forte vorticare dei festeggiamenti.

Il tono scelto da Paredes ha voluto sdrammatizzare un momento di forte tensione, trasformando la paura vissuta in diretta in un messaggio di sollievo per l'ambiente del Boca Juniors e per la sua famiglia.