Copertino, bambino di 12 anni salva la madre dalla violenza del padre

Un bambino di 12 anni a Copertino ha chiamato i Carabinieri per denunciare l'aggressione del padre nei confronti della madre, impedendo una escalation di violenza. La donna aveva già denunciato il marito in passato.

Una serata del 25 aprile a Copertino , in provincia di Lecce, si è trasformata in un drammatico episodio di violenza domestica , fortunatamente scongiurato da un atto di coraggio e lucidità da parte di un bambino di soli 12 anni.

Il piccolo, testimone di una lite degenerata in aggressione fisica tra i suoi genitori, ha avuto la prontezza di riflessi di contattare immediatamente i Carabinieri, componendo il numero di emergenza con mani tremanti ma con una determinazione che va ben oltre la sua età. La sua chiamata, concisa ma carica di angoscia – 'Venite, papà sta picchiando mamma' – ha innescato un intervento tempestivo che ha impedito che la situazione precipitasse ulteriormente.

Quando i militari sono giunti sul posto, hanno trovato l'uomo all'interno dell'abitazione, in possesso del telefono cellulare della moglie, sottrattole con la forza poco prima. La donna, visibilmente scossa e dolorante, è stata immediatamente soccorsa e accompagnata in caserma per formalizzare una nuova denuncia contro il marito. Questo ennesimo episodio si inserisce in un contesto di violenza pregressa, un quadro allarmante di abusi e minacce che si protrae da mesi.

La donna aveva già denunciato il coniuge lo scorso dicembre, ma, spinta dalla speranza di un cambiamento, aveva poi ritirato la querela. Una decisione comprensibile, dettata forse dalla volontà di preservare l'unità familiare, ma che purtroppo si è rivelata vana.

A gennaio, una nuova aggressione aveva segnato un ulteriore punto di rottura, seguita da un susseguirsi di tensioni e minacce, acuite dalla decisione della donna di avviare le pratiche per la separazione, pur continuando a convivere temporaneamente con il marito sotto lo stesso tetto. La sera del 25 aprile, la situazione è sfuggita di mano.

L'uomo, preda di un impeto di rabbia, ha iniziato a insultare e strattonare la moglie, esercitando su di lei un controllo ossessivo e culminando con il furto del suo cellulare, un gesto che ha privato la donna di un importante strumento di comunicazione e di sicurezza. In caserma, la donna ha ricostruito con dolore e lucidità gli eventi che l'hanno portata a vivere in uno stato di costante paura.

Ha raccontato di episodi di violenza che si ripetevano da tempo, di minacce pesanti e intimidatorie nel caso avesse osato lasciare l'abitazione, di un clima di terrore psicologico che le aveva progressivamente eroso la serenità e la fiducia in se stessa. La sua testimonianza, dettagliata e commovente, ha permesso ai Carabinieri di avere un quadro completo della situazione e di avviare le indagini necessarie per assicurare l'uomo alla giustizia.

La posizione dell'uomo è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, che valuterà attentamente tutti gli elementi raccolti per decidere le misure più appropriate da adottare. Ma al di là delle conseguenze legali, ciò che emerge con forza da questa vicenda è il coraggio e la prontezza di riflessi del bambino, il cui gesto decisivo ha permesso di interrompere un ciclo di violenza che rischiava di degenerare ulteriormente.

Il suo intervento, un esempio di civiltà e di responsabilità, dimostra come anche i più piccoli possano fare la differenza in situazioni di emergenza, offrendo un raggio di speranza in un contesto altrimenti disperato. La vicenda sottolinea, inoltre, l'importanza di non sottovalutare i segnali di allarme di violenza domestica e di offrire sostegno e protezione alle vittime, affinché possano trovare il coraggio di denunciare i propri aggressori e di ricostruire la propria vita.

È fondamentale promuovere una cultura del rispetto e della non violenza, educando i giovani fin dalla tenera età a riconoscere e a contrastare ogni forma di abuso e di discriminazione. Solo così potremo costruire una società più giusta e più sicura per tutti





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