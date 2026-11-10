Copertura vaccinale over 65: il crollo al 49,81% e l'allarme di Pregliasco

Il virologo Fabrizio Pregliasco analizza il calo delle vaccinazioni antinfluenzali tra gli anziani in Italia. Dati 2025-2026: solo il 49,81% coperto, lontano dal 75% obiettivo.

Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano, lancia un significativo allarme riguardo alla drastica riduzione della copertura vaccinale antinfluenzale tra la popolazione anziana. I dati emergenti per la stagione 2025-2026 rivelano un quadro preoccupante, con meno della metà degli over 65 che ha ricevuto la protezione necessaria. Questa tendenza negativa, fotografata dal Ministero della Salute, segnala un Paese ancora molto lontano dai traguardi di sanità pubblica stabiliti.

Statistiche Vaccinazione: Il Crollo del 49,81 Percento

La copertura vaccinale tra gli over 65 è scesa al 49,81%, un dato che colloca l'Italia a oltre ventiquattro punti percentuali dal minimo essenziale del 75%. Tale risultato rappresenta il peggior valore registrato dagli anni Duemila, con un recupero necessario solo risalendo alla stagione 2014-2015, quando il tasso si era fermato al 48,6%. Il confronto storico evidenzia una perdita significativa di oltre quindici punti percentuali rispetto alla stagione 2020-2021, che aveva visto una copertura del 65,3%. Questa diminuzione indica un ritorno a livelli di protezione inadeguati dopo un breve periodo di miglioramento.

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La situazione non riguarda esclusivamente la fascia anziana, poiché la popolazione generale ha registrato un calo dalla copertura del 19,6% della stagione precedente al 18,3% della stagione 2025-2026. Il divario tra le regioni con la copertura più alta, come la Trentino-Alto Adige, e quelle con la quota più bassa, come la Sicilia o la Calabria, sfiora i ventotto punti percentuali. Queste disparità territoriali non permettono di stabilire automaticamente quali campagne siano state più efficienti, poiché occorre considerare le specifiche caratteristiche demografiche e l'accessibilità ai servizi in ogni singolo contesto locale.

Le Cause del Decline: Stanchezza Post-Pandemica

Le ragioni alla base di questo calo strutturale sono complesse e multifattoriali. Il professor Fabrizio Pregliasco identifica una crescente stanchezza vaccinale post-pandemica, accompagnata da una ridotta percezione del rischio da parte dei cittadini. Molti soggetti non riconoscono più la minaccia rappresentata dal virus, sottovalutando la gravità potenziale delle conseguenze legate all'infezione. Questa sottovalutazione è aggravata da una persistente difficoltà nel raggiungere attivamente le persone più fragili, che spesso incontrano barriere logistiche o informative.

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Il virologo sottolinea che la vaccinazione non elimina completamente la possibilità di contrarre l'influenza, ma contribuisce in modo determinante a ridurre il rischio di malattia e delle sue complicanze più gravi. L'efficacia del vaccino varia in base alla stagione, ai virus circolanti e alle condizioni individuali di ciascun paziente. Tuttavia, la protezione offerta è essenziale per mitigare l'impatto clinico, specialmente in una popolazione che vede il sistema immunitario perdere efficienza con l'avanzare dell'età.

Impatto Clinico e Pressione Sanitaria

Una copertura così bassa significa lasciare esposta una parte troppo ampia della popolazione più vulnerabile, con conseguenze dirette anche sulla pressione esercitata sui pronto soccorso e sugli ospedali. Con l'avanzare dell'età, il sistema immunitario risponde meno efficacemente alle infezioni, e la maggiore frequenza di patologie croniche rende gli anziani particolarmente esposti a complicanze come quelle cardiovascolari. Vaccinarsi significa quindi ridurre drasticamente il rischio di ricoveri e di esiti letali, alleggerendo il carico sul sistema sanitario nazionale.

Soluzioni e Prossimi Passi per il 2026

Per recuperare la fiducia dei cittadini e rendere la vaccinazione sempre più semplice e accessibile, è necessario intervenire con strategie mirate. Pregliasco raccomanda iniziative di richiamo attivo e una maggiore collaborazione tra medici di famiglia, servizi vaccinali e Regioni. Informare i cittadini è fondamentale, ma non sufficiente: occorre rimuovere le barriere pratiche che impediscono l'accesso alle dosi per i soggetti più fragili. L'obiettivo è ripristinare livelli di protezione sufficienti a salvaguardare la salute pubblica.

Nel periodo di rilevazione attuale, a novembre, è ancora utile e raccomandata la vaccinazione contro l'influenza, soprattutto per gli over 60 e le persone con patologie croniche che non hanno ancora ricevuto il vaccino della stagione 2025-2026. Siamo ancora in tempo per proteggerci prima della fase di maggiore circolazione del virus. Il vaccino è gratuito per le categorie a rischio, e la sua somministrazione rimane la misura di prevenzione più efficace per ridurre il rischio di complicanze, ricoveri e conseguenze gravi nelle persone più vulnerabili.