L'Italia di Volandri punta alla quarta Insalatiera a Bologna. Da mercoledì 25 novembre la squadra azzurra inizia la Final 8 contro la Corea del Sud.

La nazionale italiana di tennis disputa la Final 8 della Coppa Davis a Bologna dal 24 al 29 novembre, con l'obiettivo di conquistare la quarta Insalatiera consecutiva. Sotto la guida del capitano Filippo Volandri, la squadra azzurra è la testa di serie in carica dopo aver vinto il torneo negli ultimi tre anni, con l'ambizione di sollevare per la quinta volta nella sua storia il trofeo internazionale.

Programma partite e sfide immediate

Il debutto italiano è fissato per mercoledì 25 novembre alle ore 16 contro la Corea del Sud, paese che partecipa alla fase finale per la prima volta nella sua storia. La squadra affronta le sfide in un formato migliore su tre partite, che comprende due incontri singoli e un eventuale doppio se necessario per decretare il vincitore.

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I vincitori di questa prima giornata accederanno alle semifinali, programmdate per venerdì 27 novembre dalle ore 16. In questo turno cruciale, gli azzurri sfideranno either la Repubblica Ceca o il Canada, entrambe squadre di altissimo livello con giocatori esperti nei tornei del circuito maggiore.

Convocazioni e ruoli chiave

I giocatori convocati da Filippo Volandri sono Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori. Rispetto alle pre-convocazioni iniziali, è stato effettuato un cambio strategico inserendo Berrettini al posto del doppiista Simone Bolelli, adattando la rosa alle esigenze tattiche del torneo.

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La formazione italiana non potrà contare su Jannik Sinner, assente per un infortunio che lo tiene lontano dai campi di gioco in questo momento. Nonostante questa assenza, il capitano Filippo Volandri ha schierato una squadra competitiva con giocatori in buona forma fisica e psicologica per affrontare le sfide più complesse del calendario.

Analisi avversarie e contesto torneo

L'Italia compete contro la Spagna, la Germania e la Repubblica Ceca nella fase iniziale della Final 8. La Spagna punta su Carlos Alcaraz, mentre la Germania si affida ad Alexander Zverev, entrambi reduci dalla finale delle Atp Finals vinta per la prima volta dal campione spagnolo. Queste squadre rappresentano le favorite per la vittoria finale del torneo.

Anche il Canada, guidato da Felix Auger-Aliassime, e la Gran Bretagna, con Cameron Norrie, sono considerate tra le principali contendenti al trofeo. Le sfide in programma includono la possibilità per l'Italia di scontrarsi con la Repubblica Ceca o il Canada in semifinale, creando scenari altamente competitivi per le azzurre.

Trasmissioni e impatto mediatico

Tutte le partite della Coppa Davis 2026 saranno trasmesse in chiaro gratuitamente su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e in streaming su supertennis.tv. L'accesso è disponibile anche su SuperTennis Plus, una piattaforma accessibile gratuitamente dalle smart tv, garantendo la massima diffusione dell'evento sportivo tra il pubblico italiano.

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Le partite dell'Italia, a partire dall'eventuale semifinale, saranno visibili anche su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, amplificando la visibilità dell'evento. La finale è in programma domenica 29 novembre alle ore 15, momento culmine di una settimana intensamente competitiva dedicata al tennis maschile di alto livello a Bologna.