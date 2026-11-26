Italia e Repubblica Ceca si affrontano in semifinale di Coppa Davis il 27 novembre a Bologna. La formazione italiana di Filippo Volandri affronta i cechi di Tomas Berdych nella battaglia per l'Insalatiera.

La squadra italiana di tennis si appresta a disputare una delle partite più importanti della stagione. Venerdi 27 novembre, alla BolognaFiere Arena, l'Italia tornera in campo per la semifinale di Coppa Davis contro la Repubblica Ceca. L'appuntamento e' fissato per le ore 16, con l'obiettivo di conquistare il passaggio in finale per raggiungere il quarto successo consecutivo.

La vittoria decisiva contro la Corea del Sud

Gli Azzurri avevano gia' assicurato il proprio posto in semifinale grazie alla vittoria nei quarti di finale contro la Corea del Sud. Il punteggio finale e' stato di 2-1, con il punto decisivo arrivato dal doppio Berrettini/Vavassori. La coppia italiana ha sconfitto i coreani Chung/Kwon con un doppio tie-break, 7-6(2) e 7-6(11), in un match estremamente combattuto.

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La prestazione degli Azzurri era iniziata con la vittoria di Lorenzo Musetti. Il tennista romano ha eliminato Seong Chan Hong con un netto 6-0, 7-6(5). Successivamente, la Corea del Sud ha pareggiato grazie a Soonwoo Kwon, che ha battuto Flavio Cobolli in tre tie-break: 3-6, 7-6(3), 7-6(5). Questa prestazione ha costretto la squadra italiana a giocare il doppio decisivo.

Il tabellino e i precedenti con la Cecchia

La Repubblica Ceca ha raggiunto la semifinale sconfiggendo il Canada con il punteggio di 2-0. Storicamente, gli Azzurri hanno un record favorevole contro i cechi, con un vantaggio complessivo di 8-3 nei precedenti. Tuttavia, l'ultimo confronto diretto risale al 2012, quando l'Italia fu sconfitta per 4-1 nel primo turno del World Group ad Ostrava su superficie indoor.

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La squadra ceca e' guidata dal capitano Tomas Berdych e conta su giocatori di altissimo livello. Tra i singolari spiccano Jiri Lehecka, Jakub Mensik e Tomas Machac, tutti noti per il servizio potente e i colpi rapidi. Nel doppio, la Cecchia puo' contare su specialisti come Adam Pavlásek e Patrik Rikl, oltre a poter utilizzare Machac come jolly di lusso in caso di necessità.

Le scelte tattiche di Filippo Volandri

Il capitano Filippo Volandri dovra' gestire con attenzione le risorse a disposizione per la partita di Venerdi. Lorenzo Musetti e' considerato il punto fermo, dopo la netta vittoria in due set su Hong. Flavio Cobolli rimane il favorito per il secondo singolare, ma arrivera' con il peso della delusione contro Kwon e dopo le tre sconfitte consecutive alle ATP Finals.

Volandri potrebbe scegliere di lanciare Luciano Darderi come sorpresa. Il giovane tennista farebbe il suo debutto in una semifinale di Coppa Davis, offrendo un'alternativa fresca alla squadra. Questa mossa potrebbe essere dettata dalla necessita' di far riposare Cobolli dopo le tre ore di battaglia nel match precedente.

L'arma Berrettini e le prospettive finali

Matteo Berrettini rappresenta un'opzione strategica fondamentale. Il capitano potrebbe puntare sulla sua potenza di servizio per opporsi alla velocita' dei singolaristi cechi. Tuttavia, inserire Berrettini comporta dei rischi logistici. In caso di doppio decisivo, il romano potrebbe essere costretto a giocare due partite nello stesso giorno, affaticando il fisico in vista delle sfide successive.

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La finale sara' trasmessa in diretta gratuita su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e sul servizio streaming SuperTennis Plus. L'Italia continua a inseguire il sogno della quarta Insalatiera consecutiva, un traguardo che confermerebbe il dominio azzurro nel tennis maschile degli ultimi anni. La sfida con la Cecchia sara' decisiva per scrivere la prossima pagina di questa storica impresa.