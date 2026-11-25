Guida completa alla sfida Italia-Corea del Sud nei quarti di finale di Coppa Davis a Bologna il 25 novembre. Orari tv SuperTennis e info su Musetti e Berrettini.

L'Italia ha iniziato la sua corsa alla difesa del titolo nella Final 8 di Coppa Davis con una vittoria netta contro la Corea del Sud a Bologna. La nazionale guidata da Alessandro Giannessi, nota anche come Volandri nelle strutture tecniche, ha affrontato il primo ostacolo del torneo con determinazione, nonostante l'assenza di Jannik Sinner, fondamentale nel circuito mondiale. Gli azzurri devono ora consolidare questo vantaggio iniziale prima di affrontare le prossime sfide in programma nel cuore dell'Insubria, confermando la propria dominance sportiva nelle edizioni recenti del torneo.

Dettagli della Partita Musetti contro Hong

Lorenzo Musetti ha ottenuto una vittoria importante nel primo incontro individuale superando il giocatore nordcoreano Hong con il punteggio di 6-0, 7-6. Il toscano ha gestito la partita con un primo set dominato in appena quaranta minuti, mentre il secondo ha richiesto oltre un'ora e mezza fino al decisivo tie-break vinto per 7-5. L'intero match è durato un'ora e 31 minuti, dimostrando la solidità del tennista pistoiese anche sotto pressione. Questa vittoria dà all'Italia un vantaggio cruciale nei quarti di finale, creando le basi per una possibile vittoria in campo.

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Programma e Trasmissioni Tv in Italia

Il secondo incontro singolo tra Italia e Corea del Sud si disputerà mercoledì 25 novembre alle ore 16:00 nel capoluogo emiliano. Tutti gli eventi delle Final Eight saranno trasmessi in diretta tv in chiaro su SuperTennis, il canale 64 del digitale terrestre italiano. Gli spettatori potranno seguire anche lo streaming legale sul sito ufficiale dell'emittente. Le possibili semifinali e la finale che coinvolgeranno la squadra azzurra saranno inoltre visibili su Rai 1 e disponibili in streaming sulla piattaforma RaiPlay, garantendo una copertura mediatica ampia per i tifosi.

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Ruolo di Berrettini e Cobolli nel Doppio

Matteo Berrettini e Andrea Vavassori sono stati chiamati a rappresentare l'Italia nella specialità del doppio, cercando di chiudere la serie definitivamente. La scelta tecnica ha puntato anche su Flavio Cobolli, impiegato come specialista in questo ambito tattico per massimizzare le probabilità di successo. La formazione degli azzurri dimostra la profondità del roster italiano, capace di fornire opzioni valide in tutte le discipline del tennis maschile. La preparazione di questi atleti è stata accurata per affrontare le specifiche dinamiche della competizione a squadre.

Prossimi Passi e Avversari nelle Final 8

Dopo la sfida contro la Corea del Sud, l'Italia sarà pronta ad affrontare il vincitore dell'incontro tra Canada e Repubblica Ceca. Questo match intermedio è fissato per venerdì 27 novembre alle ore 16:00, determinando il successivo avversario per i quarti di finale. La struttura del torneo richiede una gestione attenta delle energie e delle strategie tra un incontro e l'altro. La nazionale italiana dovrà mantenere la concentrazione alta per garantire il passaggio al turno successivo e restare in corsa per la conquista del trofeo.