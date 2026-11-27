L'Italia affronta la Repubblica Ceca in semifinale a Bologna. Ecco le sfide tra Musetti, Cobolli e le quote dei bookmaker per la Coppa Davis.

La Nazionale italiana di tennis affronta la Repubblica Ceca nella semifinale di Coppa Davis di Bologna, cercando di raggiungere la quarta finale consecutiva del torneo. L'Italia del tennis sfida domani in semifinale a Bologna la Repubblica Ceca per cercare la quarta finale consecutiva in Coppa Davis. L'impresa sarà tutt'altro che facile vista la compattezza mostrata dai cechi contro il Canada, spazzato via con un secco 2-0.

I favori del pronostico e le statistiche

Gli esperti Sisal vedono la formazione ceca favorita a 1,72 rispetto al 2,00 con il quale è offerto il successo degli azzurri. Italia e Repubblica Ceca si sono incontrate in 11 occasioni con la formazione dell'Est Europa in vantaggio per 8 a 3, comprendendo anche gli incontri con la denominazione Cecoslovacchia. L'ultimo incrocio risale a 14 anni fa quando la Nazionale fu travolta per 4-1 dai futuri campioni che avevano in campo l'attuale capitano non giocatore Berdych.

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Il primo singolare Musetti contro Machac

Il primo singolare vedrà Lorenzo Musetti sfidare Thomas Machac. Il bilancio tra i due è in perfetta parità, un successo a testa, con il tennista italiana che ha vinto il precedente più recente, a gennaio agli Australian Open. Musetti parte favorito a 1,50 rispetto al 2,40.

Nella prima partita della semifinale Lorenzo Musetti affronta Jakub Mensik, che occupa il 15° posto della classifica. C'è solo un precedente tra i due, che risale alla semifinale sulla terra di Umago nel 2024. In Croazia Musetti si impose in due set (6-4 6-1). L'azzurro riesce a conquistare un primo set molto combattuto. Dopo essere riuscito a ottenere il break nell'ottavo game, tiene il servizio nel successivo e vince 6-3. L'azzuro inizia bene la prima partita della semifinale contro la Repubblica Ceca, portandosi avanti 1-0 (salvo poi essere raggiunto).

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Il match decisivo tra Cobolli e Lehečka

Il secondo match metterà di fronte invece Flavio Cobolli, attuale numero 7 del mondo, e Jiri Lehechka, numero 14 del ranking Atp. 2° singolare tra numeri uno: Flavio COBOLLI (Ita) - Jiri LEHECKA (Cze). Una sfida molto complessa per il romano che, dopo lo scivolone contro il coreano Soonwoo Kwon, è costretto a inseguire il tennista ceco. Il trionfo di Lehechka è dato a 1,65 rispetto al 2,10 di Cobolli.

Reazioni e preparazione dei giocatori

Sorrisi e abbracci in vista della sfida alla Repubblica Ceca. Sulle loro pagine social gli azzurri del tennis condividono l'entusiasmo per la vittoria ai quarti di finale di Coppa Davis, che ha scongiurato per un soffio la disfatta contro la Corea del sud. Al centro l'abbraccio tra i due doppisti, che hanno segnato i punti decisivi per la rimonta, e un post di Matteo Berrettini che sotto alla foto con Andrea Vavassori scrive Come ve lo spiego e poi, deciso, Ci vediamo venerdì.

Intanto dal primo pomeriggio, Lorenzo Musetti ha preso ad allenarsi sui campi di BolognaFiere, alla presenza del capitano Filippo Volandri. Pur mostrando leggerezza, gli azzurri sanno infatti che per la semifinale è necessario tenere la guardia alta e serrare i ranghi. Dobbiamo provare a ricaricare un po' le batterie. È la cosa più importante per oggi, e poi pensare di nuovo alla Repubblica Ceca, aveva detto Volandri ieri sera, dettando la linea sulle priorità.

Il day after la vittoria contro i coreani, conquistata solo con fatica e sudore grazie al doppio Berrettini-Vavassori, per l'Italia del Tennis è tempo di riscaldare i motori, in vista della semifinale di Coppa Davis contro gli agguerritissimi cechi. A dominare, apparentemente, è l'atmosfera della leggerezza. Allenamento e concentrazione, quindi, perché, aveva aggiunto il capitano, la Coppa Davis è una competizione a squadre, quindi tutto è possibile e per questo, dobbiamo preparare ogni singolo match.

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E sembra proprio questo l'obiettivo, vedendo la tenacia con cui Musetti si esercita con un giovanissimo Massimo Giunta sul campo di gioco bolognese. L'azzurro, se fosse scelto da Volandri per la formazione in semifinale, si troverebbe di fronte a giocatori di primo piano. La Repubblica Ceca, infatti, può contare su Jiri Lehecka, 14/o nella classifica del ranking, e Jakub Mensik, numero 15. L'impresa sarà tutt'altro che facile, vista la compattezza mostrata dalla squadra guidata da Tomas Berdych contro il Canada, spazzato via con un secco 2-0.