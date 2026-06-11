Coppa del Mondo 2026: Corea del Sud vs Repubblica Ceca

News text about the upcoming match between Korea and Czech Republic in the 2026 FIFA World Cup, including the teams' lineups, tactics, and previous matches.

Come vedere la partita di Coppa del Mondo tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, con orario di inizio e notizie sulle squadre. In Italia, Corea del Sud-Repubblica Ceca è trasmessa in diretta da DAZN.

Di seguito trovi il canale e il link per accedere alla copertura live. Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata.

Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta. La Corea del Sud e la Repubblica Ceca aprono la loro campagna ai Mondiali 2026 al Guadalajara Stadium di Zapopan, in Messico, in una sfida del Girone A che nessuna delle due squadre può permettersi di perdere.

Son Heung-min guida la Corea del Sud per quello che è quasi certamente il suo ultimo Mondiale. Il capitano e simbolo della nazionale arriva con la pressione di un intero paese sulle spalle, ma anche con la consapevolezza di poter fare la differenza contro qualsiasi avversario. La Repubblica Ceca torna sulla scena mondiale dopo vent'anni di assenza.

Miroslav Koubek, a 74 anni il commissario tecnico più anziano del torneo, ha costruito una squadra solida, capace di superare Irlanda e Danimarca ai playoff attraverso due estenuanti serie di rigori. Patrik Schick è il fulcro offensivo ceco. Il centravanti del Bayer Leverkusen ha chiuso la fase di qualificazione come capocannoniere della sua nazionale con cinque reti, e il duello fisico con Kim Min-jae del Bayern Monaco si annuncia come uno degli scontri individuali più interessanti della partita.

Tatticamente le due squadre si contrappongono in modo netto. Il 4-2-3-1 di Hong Myung-bo pressa alto e cerca verticalità, mentre il compatto 3-4-1-2 di Koubek è pensato per assorbire la pressione e colpire in contropiede. Novanta minuti di calcio concreto, con molto in palio per entrambe. Nel Girone A la Cechia occupa attualmente la prima posizione, mentre la Corea del Sud è quarta.

Per seguire la partita in diretta TV e in streaming, tutte le informazioni sono riportate qui di seguito. Il commissario tecnico della Corea del Sud, Myung-Bo Hong, non ha comunicato indisponibili né squalificati in vista di questa partita. Il probabile undici titolare prevede Kim Seung-Gyu in porta, con Kim Min-Jae, Lee Gi-Hyuk e Lee Han-Beom in difesa. A centrocampo spazio a Lee Jae-Sung, Hwang In-Beom e Kang-In Lee, con Young-Woo Seol e Hwang Hee-Chan sulle fasce.

Tae-Seok Lee agirà alle spalle di Son Heung-Min. Anche la Repubblica Ceca non registra assenze o squalifiche. Miroslav Koubek dovrebbe schierare Matej Kovar tra i pali, con Robin Hranac, Tomas Holes e Ladislav Krejci a formare la difesa a tre. Vladimir Coufal e David Jurasek agiranno da esterni, mentre Tomas Soucek e Michal Sadilek presidieranno la mediana.

Pavel Sulc supporterà Patrik Schick, con Lukas Provod a completare il reparto. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio. La Corea del Sud arriva alla partita con un bilancio di tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La vittoria più recente è arrivata il 4 giugno contro El Salvador per 1-0, preceduta dal netto 5-0 rifilato a Trinidad e Tobago il 31 maggio.

Le due sconfitte sono giunte entrambe in marzo, contro l'Austria per 1-0 e contro la Costa d'Avorio per 4-0. Complessivamente, nelle ultime cinque partite la Corea del Sud ha segnato otto reti e ne ha subite cinque. La Repubblica Ceca si presenta in Messico con cinque vittorie consecutive. L'ultimo risultato è stato il 3-1 contro il Guatemala il 5 giugno, mentre in precedenza la squadra di Koubek aveva travolto Gibilterra per 6-0 nelle qualificazioni europee.

Nelle cinque gare considerate, i cechi hanno realizzato quindici gol subendone quattro, con i pareggi per 2-2 contro Danimarca e Irlanda risolti entrambi ai rigori durante i playoff. I precedenti tra le due nazionali nel dataset disponibile sono limitati a due sfide amichevoli. Il confronto più recente risale al 5 giugno 2016, quando la Corea del Sud si impose per 2-1 in casa della Cechia a Praga.

L'unico altro precedente, disputato il 15 agosto 2001, vide invece la Repubblica Ceca vincere con un netto 5-0. Il bilancio complessivo è di una vittoria per parte





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