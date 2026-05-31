Coppa del Mondo 2026: la prima edizione congiunta di USA, Messico e Canada e il nuovo format a 48 squadre

Nel 2026 il Mondiale ritorna all'estate e per la prima volta sarà organizzato da tre nazioni del Nord America. L'evento segna l'introduzione di un format a 48 partecipanti, una storia che parte dal 1928 di Jules Rimet e attraversa le più grandi imprese calcistiche.

Il ventitreesimo capitolo della Coppa del Mondo si sta per scrivere nel continente americano, dove Stati Uniti, Messico e Canada uniranno le proprie forze per ospitare per la prima volta nella storia un'edizione congiunta del torneo più amato al mondo.

Dopo l'esperienza autunnale in Qatar, il Mondiale 2026 tornerà alla tradizionale stagione estiva, ma con un format innovativo: saranno 48 le nazionali in gara, divise in gruppi più numerosi e con una fase di spareggio che permetterà a più squadre di proseguire il cammino verso la finale. Il Messico si prepara a offrire la sua terza ospitalità, gli Stati Uniti la seconda, mentre il Canada partecipa per la prima volta a questa straordinaria impresa.

Un'occasione unica per dimostrare la capacità di gestire un evento di tale portata e per rafforzare i legami sportivi e culturali tra i tre paesi. Le radici del torneo affondano nel 1928, quando il francese Jules Rimet, allora segretario della FIFA, concepì l'idea di una competizione internazionale riservata alle squadre nazionali. Dopo due anni di lavori preparatori, nel 1930 si disputò la prima edizione in Uruguay, con tredici squadre provenienti da quattro continenti.

Da quel momento la Coppa del Mondo ha vissuto una storia ricca di racconti epici: la fama della trofeo originale, chiamato "Victory", fu messa alla prova più volte. Durante la Seconda guerra mondiale il segretario della FIGC Ottorino Barassi lo nascose sotto il letto per proteggerlo dalle SS, mentre nel 1950 un cane di nome Pickles bevve il sangue di un pacco nella Westminster Hall, facendo riemergere la coppa e scatenando un sospiro di sollievo globale.

Dopo il furto del 1983, la statuetta originale fu fusa e trasformata in 1.800 grammi d'oro, mentre i vincitori cominciarono a ricevere la versione disegnata da Silvio Gazzaniga, che ancora oggi è simbolo di gloria. Il percorso storico del torneo si dipana tra continenti e decenni: Uruguay 1930, Italia 1934 e 1938, Brasile 1950, Svizzera 1954, fino ai più recenti capitoli in Messico 1970, Spagna 1982 e Francia 1998.

Ogni edizione ha regalato momenti indimenticabili, tra cui le imprese di Diego Maradona, dieci volte Diego, e di Pelé, la vittoria dell'Uruguay nel 1950, definita "Maracanazo", o la sorprendente sfilata della Germania Ovest nel 1954, soprannominata "Il miracolo di Bern". Ora, con il nuovo formato a 48 squadre, il torneo punta a coinvolgere più nazioni e a offrire più partite di alto livello, garantendo che il calcio rimanga lo sport più seguito al mondo.

Il Messico, gli Stati Uniti e il Canada stanno già costruendo stadi ultramoderni, migliorando le infrastrutture di trasporto e promuovendo iniziative sostenibili, perché il Mondiale 2026 non è solo una competizione sportiva, ma anche un'opportunità per mostrare innovazione, inclusività e rispetto per l'ambiente. I tifosi di tutto il globo si preparano a viaggiare, a tifare e a vivere le emozioni di un evento che, da quasi un secolo, continua a raccogliere i sogni di giocatori e appassionati, confermando il suo ruolo di filo conduttore di una storia globale di passione e unità





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