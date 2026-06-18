Coppa del Mondo 2026: Messico contro Corea del Sud per la qualificazione agli ottavi

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita di Coppa del Mondo tra Messico e Corea del Sud: orario, dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni, statistiche e come superare le restrizioni geografiche con una VPN. Match decisivo per il Girone A con entrambe le squadre a punteggio pieno.

Il match tra Messico e Corea del Sud, valido per il Girone A dei Mondiali 2026, si disputerà all'Estadio Akron di Zapopan, Guadalajara. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno dopo la prima giornata, avendo ottenuto una vittoria ciascuna: il Messico ha battuto il Sudafrica per 2-0, mentre la Corea del Sud ha rimontato e superato la Repubblica Ceca per 2-1.

La partita è trasmessa in diretta televisiva su DAZN ed è disponibile in streaming attraverso la medesima piattaforma. Per i tifosi all'estero che incontrano restrizioni geografiche, l'utilizzo di una rete privata virtuale (VPN) costituisce una soluzione efficace per accedere ai contenuti, permettendo di collegarsi a server situati in Paesi dove la trasmissione è attiva.

Il Messico dovrà affrontare l'assenza per squalifica del difensore César Montes, espulso nella gara precedente, e il commissario tecnico Javier Aguirre ha indicato una formazione titolare che include giocatori come Raúl Jiménez e Julián Quiñones. La Corea del Sud, guidata dal tecnico Hong Myung-bo, risponde con una rosa al completo e schiera le stelle Son Heung-min e Lee Kang-in.

Entrambe le nazionali cercano la vittoria per assicurarsi la qualificazione agli ottavi con una giornata di anticipo, consapevoli che una sconfitta riaprirebbe il discorso qualificazione nell'ultima sfida del girone. Analizzando il momento di forma, il Messico ha vinto quattro delle ultime cinque gare, segnando undici gol e subendone tre; la Corea del Sud ne ha vinte tre su cinque, con nove reti realizzate e sei subite.

L'ultimo confronto risale a settembre 2025 e si è concluso con un pareggio per 2-2, mentre la sfida precedente, nel 2020, era stata vinta dal Messico per 3-2. Storicamente negli ultimi cinque incontri il bilancio è a favore del Messico con tre vittorie, una sconfitta (proprio ai Mondiali 2018) e un pareggio.

Per fruire dello streaming tramite VPN è necessario scegliere un servizio affidabile, installare l'app, selezionare un server nel Paese di trasmissione e, se necessario, cancellare la cache del browser per evitare blocchi basati sulla posizione





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Messico vs Corea del Sud: come guardare la partita di Coppa del MondoLa sfida si svolgerà all'Estadio Akron di Zapopan, Guadalajara, in un incontro del Girone A valido per la Coppa del Mondo 2026. Il Messico arriva a questo incontro con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, mentre la Corea del Sud ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due.

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