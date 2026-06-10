Coppa del Mondo FIFA 2026: il via con Messico-Sudafrica all'Azteca, tra storia e record

Il Mondiale 2026 prende il via con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica allo Stadio Azteca di Città del Messico. Lo stadio, unico al mondo ad aver ospitato tre edizioni dei Mondiali, è pronto a scrivere un'altra pagina di storia. Analisi delle squadre, dei precedenti e dei record dello impianto leggendario.

Dopo un lungo periodo di dibattiti e di incertezze, prende finalmente il via la Coppa del Mondo FIFA 2026, la prima nella storia a essere organizzata congiuntamente da tre nazioni: Messico, Canada e Stati Uniti.

La manifestazione, destinata a durare cinque settimane intense, si aprirà giovedì 11 giugno alle ore 21 italiane con la partita inaugurale che vedrà di scena il Messico, paese ospitante, contro il Sudafrica. L'incontro si disputerà nel leggendario Stadio Azteca di Città del Messico, un impianto che detiene record straordinari e che sarà il protagonista indiscusso di questa edizione inaugurale.

Il match, valido per il Gruppo A, vedrà Messico e Sudafrica affrontarsi in una sfida carica di storia, con la Repubblica di Corea e la Repubblica Ceca a completare il raggruppamento. La finale è in programma il 19 luglio a New York. Lo Stadio Azteca non è solo un semplice impianto sportivo: è un monumento del calcio mondiale.

Con le 19 partite già ospitate in due precedenti edizioni dei Mondiali (1970 e 1986), e con altre cinque previste in questo torneo, stabilirà il nuovo record di gare ospitate in un unico stadio, superando la sua stessa precedente cifra. Questo Stadio diventerà così l'unico al mondo ad aver ospitato partite in tre diverse edizioni della Coppa del Mondo. La partita inaugurale del 2026 sarà la terza apertura di un Mondiale giocata all'Azteca, un primato assoluto.

La nazionale messicana ha una storia particolarmente legata a questo campo: qui ha giocato sette partite nei Mondiali, rimanendo imbattuta con cinque vittorie e due pareggi. L'Azteca è stato inoltre il palcoscenico di due finali mondiali memorabili: quella del 1970, vinta dal Brasile di Pelè contro l'Italia, e quella del 1986, quando l'Argentina, trascinata da un indimenticabile Diego Maradona, sconfisse la Germania Ovest conquistando il suo secondo titolo.

Tra i momenti più iconici della storia del calcio che hanno avuto luogo in questo stadio spiccano la "partita del secolo" del 1970, Italia-Germania Ovest finita 4-3, e il quarto di finale del 1986 tra Argentina e Inghilterra, in cui Maradona segnò prima il celebre gol con la "Mano de Dios" e poi quello che è passato alla storia come il "gol del secolo". Il confronto tra Messico e Sudafrica ha un solo precedente in una Coppa del Mondo, ma è anch'esso un precedente speciale: le due nazionali si incontrarono proprio nella partita inaugurale del Mondiale 2010, il 16 giugno (esattamente 16 anni prima) a Johannesburg.

Quell'incontro terminò con un pareggio per 1-1, rendendo Messico-Sudafrica la prima partita ad aver aperto due diverse edizioni del Mondiale e l'unica gara inaugurale conclusasi in parità. Per il Messico, questa sarà la 18esima partecipazione ai Mondiali, un record per le nazionali della CONCACAF.

La squadra, guidata per la terza volta dal commissario tecnico Javier Aguirre (dopo le esperienze del 2002 e del 2010), vanta il primato di partite giocate (60) tra le nazionali che non hanno mai sollevato la Coppa del Mondo. Il suo miglior risultato sono i quarti di finale, raggiunti proprio nelle due edizioni precedentemente ospitate.

La squadra arriva al torneo con un bilancio recente molto positivo: da quasi due anni, dal'ultima sconfitta (amichevole contro la Svizzera prima della Gold Cup 2023), el Tri ha dimostrato grande solidità, vincendo l'ultima Gold Cup per la tredicesima volta. In amichevoli ha ottenuto vittorie importanti e pareggi significativi contro Belgio e Portogallo. Aguirre, tra i Ct presenti in questo Mondiale, è secondo solo a Didier Deschamps per edizioni guidate della stessa nazionale.

Il Sudafrica, nazione che fece storia con il primo Mondiale africano nel 2010, torna in campo per la sua quarta partecipazione. I Bafana Bafana, così soprannominati, hanno però un tabù da sfatare: nelle tre precedenti apparizioni non sono mai riusciti a superare la fase a gironi. In totale hanno giocato nove partite nella fase finale del Mondiale, senza mai una partita a reti inviolate, e con sole due vittorie (contro Slovenia nel 2002 e Francia nel 2010).

La qualificazione a questo Mondiale è arrivata dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione CAF con 18 punti, superando di una lunghezza la Nigeria, poi esclusa dalla competizione per motivi non specificati nel testo sorgente. La nazionale sudafricana arriva quindi all'inaugurazione con la determinazione di scrivere una nuova pagina della sua storia, cercando finalmente di superare il primo turno in una manifestazione che, per la prima volta, viene organizzata anche in parte dal loro continente, con partite in Canada e Stati Uniti oltre che in Messico





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