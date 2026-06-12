Coppa del Mondo: Focus sul Gruppo A e l'assenza italiana

Analisi della prima giornata del Gruppo A della Coppa del Mondo con Corea del Sud e Repubblica Ceca, il debutto del Canada contro la Bosnia, e il contesto dell'Italia assente per la terza volta consecutiva. I giochi si concentrano sui talenti come Kim, Lee Kang-In, Son e il giovane Alajbegovic.

Il Gruppo A della Coppa del Mondo vede completarsi la sua prima giornata con l'incontro tra Corea del Sud e Repubblica Ceca , mentre il Gruppo B inizia le sue gare.

Il debutto del Canada contro la Bosnia Erzegovina segna l'inizio di una competizione dove l'Italia, eliminata nuovamente nelle qualificazioni, è assente per la terza volta consecutiva. La Corea del Sud, con giocatori di grande talento come Kim Min-jae, Lee Kang-In e Son Heung-min, si presenta come una delle favorite del gruppo, forte anche della recente vittoria della Champions League di Lee con il Psg.

La Repubblica Ceca, che ha estromesso l'Italia dalle qualificazioni, punta sul giovane talento di 18 anni Alajbegovic, monitoredato dalla Roma, per cercare di superare la fase a gironi, come nel 2014 in Brasile quando furono eliminati proprio nella prima fase. Il Canada, alla sua terza partecipazione dopo le edizioni del 1986 e 2022, cerca di fare meglio rispetto alle precedenti esperienze terminate sempre ai gironi, affrontando una Bosnia che ritorna nel mondiale dopo un'assenza.

Il torneo si svolge con formazioni che ricordano le storie dei rispettivi paesi: la Corea del Sud con il suo calcio moderno e dinamico, la Repubblica Ceca con la sua tradizione di squadra combattiva, il Canada con un gruppo giovane e l'Italia che osserva da spettatrice dopo aver fallito per la terza volta di fila la qualificazione. Gli scontri del primo turno del Gruppo A, che include anche Messico e Sudafrica, definiranno le gerarchie e le prospettive per il passaggio agli ottavi.

Ogni partita racchiude storie di riscatto, ambizioni e futuri possibili, con i riflettori puntati sui campioni in campo e sulle sorprese che potrebbero emergere. La competizione prosegue con un calendario serrato, dove ogni risultato può cambiare le sorti delle nazionali coinvolte, in un contesto globale che segue con attenzione le evoluzioni di questo sport





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coppa Del Mondo Gruppo A Corea Del Sud Repubblica Ceca Canada Bosnia Italia Assente Kim Min-Jae Lee Kang-In Son Heung-Min Alajbegovic

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Fermeremo le partite dei Mondiali», la nuova minaccia dell'Iran in vista della Coppa del MondoA pochi giorni dall'inizio dei Mondiali di calcio FIFA 2026, il governo iraniano ha lanciato un duro monito sulla presenza di simboli e manifestazioni di dissenso negli stadi durante le...

Read more »

Coppa del Mondo FIFA 2026: il via con Messico-Sudafrica all'Azteca, tra storia e recordIl Mondiale 2026 prende il via con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica allo Stadio Azteca di Città del Messico. Lo stadio, unico al mondo ad aver ospitato tre edizioni dei Mondiali, è pronto a scrivere un'altra pagina di storia. Analisi delle squadre, dei precedenti e dei record dello impianto leggendario.

Read more »

Mondiali: 'Siir siir', tema ufficiale marocchino della Coppa del mondo 2026 fa pieno di ascoltiOltre 31 milioni di visualizzazioni in meno di 48 ore per inno di Nora Fatehi e Vegedream (ANSA)

Read more »

Cerimonia di apertura della Coppa del Mondo 2026 a Messico: spettacolo, proteste e interruzione RaiLa cerimonia di apertura della prima Coppa del Mondo a 48 squadre, organizzata da Messico, Stati Uniti e Canada, ha accolto oltre 80.000 spettatori con performance di J Balvin, Alejandro Fernández, Shakira, Andrea Bocelli e David Guetta. Gli eventi sono stati segnati da proteste dei sindacati degli insegnanti, la preoccupazione per un tifoso tedesco ricoverato e l'interruzione della diretta da parte di Rai 1 per dare spazio al TG1, suscitando polemiche sui social.

Read more »