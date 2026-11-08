Coppa del Mondo Panettone 2026: Fiorenzo Ascolese Trionfa a Milano

Fiorenzo Ascolese conquista il titolo mondiale del 2026 a San Valentino Torio. Milano ospita la gara con vincitori italiani e spagnoli per il panettone al cioccolato.

Fiorenzo Ascolese, maestro pasticcere originario di San Valentino Torio in provincia di Salerno, ha conquistato il titolo mondiale 2026. Il trionfo arriva nella categoria tradizionale della quinta edizione della Coppa del Mondo del Panettone, conclusasi domenica 8 novembre presso l'albergo Meliá Milano. Questa vittoria italiana conferma la dominanza nazionale nel grande lievitato classico, sfidando una concorrenza internazionale di alto livello.

Dettagli Core della Competizione Internazionale

La gara si è svolta nel capoluogo lombardo, punto di ritrovo per i migliori interpreti di questa specialità. Il panettone, nato dalla tradizione milanese, è diventato un prodotto internazionale capace di conquistare mercati globali. Le sfide hanno coinvolto maestri pasticceri provenienti da venti Paesi distribuiti tra Europa, Americhe e Asia. La manifestazione, ideata dal maestro pasticcere Giuseppe Piffaretti, ha registrato il tutto esaurito prima dell'apertura. Una lunga lista d'attesa per entrambe le giornate ha dimostrato l'alto interesse del pubblico verso l'evento.

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Podio Italiano e Posizioni dei Concorrenti

Dietro Fiorenzo Ascolese si sono classificati altri due italiani sul podio. Roberto Moreschi di Chiavenna, provincia di Sondrio, ha ottenuto il secondo posto. Matteo Papanice di Castellana Grotte, nel Barese, ha chiuso al terzo posto. Questo podio interamente tricolore sottolinea la forza della scuola italiana nella preparazione del grande lievitato tradizionale. La qualità delle materie prime e la precisione delle lavorazioni hanno fatto la differenza in questa categoria specifica.

Vincitore Panettone al Cioccolato e Giuria Tecnica

Per la categoria al cioccolato, lo spagnolo Miguel Angel Castro Garcia ha vinto la gara. Il vincitore ha preceduto Pompilio Giardino di Adriano Irpino, provincia di Avellino, e Andrea Ceracchi di Cori, nel Lazio. A decidere i vincitori sono state due giurie internazionali composte da venti professionisti. I prodotti sono stati valutati attraverso degustazioni anonime per giudicare la qualità senza conoscere le identità dei concorrenti. Questa procedura garantisce obiettività e trasparenza nel risultato finale della competizione.

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Riconoscimenti Speciali e Premiazioni Extraeuropee

Lo statunitense Jamie Martinez ha vinto il premio per il miglior panettone tradizionale extraeuropeo. Ha anche ottenuto il premio assegnato dalla giuria della stampa. Il premio per il miglior panettone al cioccolato extraeuropeo è andato ad Ammary Coromo Viela Perdono dagli Stati Uniti. L'ecuadoriano Wilson Ernesto Flores Torres ha vinto il premio del pubblico per il miglior packaging. Il premio della giuria per il packaging è stato assegnato ex aequo a Jie Lun Jan di Taiwan e Paolo Loraschi della Svizzera.

Impatto Culturale e Prossimi Passi nel Settore

A Karen Ng di Singapore è andato il riconoscimento per il miglior video. Un omaggio particolare è stato riservato a Rolando Morandin, premiato con la targa Maestro Panettone. Questo premio onora il suo contributo alla formazione di generazioni di professionisti. Riconoscimenti sono stati anche ai professori Carlo Gronchi e Franco Antoniazzi. La competizione ha confermato che il panettone è un prodotto globale che attraversa confini e tradizioni gastronomiche diverse.