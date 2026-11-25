La FIS cancella i giganti di Tremblant per neve. Sofia Goggia torna in gara a Killington nel weekend. Ecco i dettagli sulle gare e le classifiche.

La Federazione Internazionale dello Sci ( FIS) ha comunicato ufficialmente la cancellazione dei due giganti femminili previsti per il fine settimana del 5 e 6 dicembre a Mont- Tremblant, in Canada. La decisione deriva dalla mancanza di neve sufficiente sulle piste, costringendo l'organizzazione a cercare urgentemente una località alternativa per garantire il regolare svolgimento della competizione.

Situazione neve a Mont-Tremblant

Le condizioni meteorologiche avverse hanno reso impossibile organizzare le gare di Coppa del Mondo nella località canadese durante i giorni previsti. La federazione sta attualmente lavorando per identificare e confermare una sede sostitutiva in tempi brevi, al fine di non compromettere l'intero calendario della stagione in corso. La priorità rimane garantire la sicurezza degli atleti e la qualità della competizione nonostante gli imprevisti atmosferici.

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Programma gare negli Stati Uniti

Intanto, il circo bianco della Coppa del Mondo prosegue senza interruzioni negli Stati Uniti con un doppio appuntamento nordamericano che coinvolge sia atlete e atleti. Questo fine settimana le competizioni si disputano a Killington e a Copper Mountain, offrendo uno spettacolo completo di discipline tecniche e veloci per il pubblico.

Il ritorno di Sofia Goggia a Killington

A Killington, in Vermont, sabato 28 novembre è in programma lo slalom gigante femminile. La gara vede la partecipazione di Sofia Goggia, figura di spicco dello sci azzurro, che fa il suo ritorno in pista dopo un periodo di assenza dalle competizioni ufficiali. La prima manche è fissata per le 15:30 italiane, mentre la seconda discesa partirà alle 18:30, creando un doppio appuntamento tecnico per le atlete.

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Discipline maschili e date precise

La domenica 29 novembre, sempre a Killington, si terrà lo slalom speciale femminile con le manche previste alle 16:30 e alle 19:30 italiane. Parallelamente, a Copper Mountain gli uomini scenderanno in pista sabato 28 novembre per il Super-G, con inizio gara alle 19:45 italiane. La domenica seguente, sempre nella stessa località, gli atleti maschili correranno lo slalom gigante, con la prima manche alle 18:00 e la seconda alle 21:00 italiane.

Classifiche e risultati attuali

Questa stagione di Coppa del Mondo ha visto finora la disputa di una sola gara di gigante, svoltasi a Sölden in Austria. La gara inaugurale è stata vinta dalla statunitense Paula Moltzan, che ha ottenuto la prima vittoria stagionale. L'azzurra Asja Zenere ha completato il podio virtuale posizionandosi al quinto posto, confermando il suo livello di competitività.

Primato di Lara Colturi

Nel panorama delle classifiche generali, spicca la presenza di Lara Colturi, atlete piemontese che corre sotto le insegne dell'Albania. La sportiva si trova attualmente al comando della classifica generale di Coppa del Mondo, dimostrando un ottimo stato di forma e una grande costanza nei risultati ottenuti nelle diverse discipline affrontate finora nel circuito internazionale.