Coppe Europee: Definitive le Semifinaliste di Europa League e Conference League

Si chiude la fase dei quarti di finale delle competizioni europee. Tutti i risultati e le squadre qualificate alle semifinali di Europa League e Conference League, con particolare attenzione alle sfide che hanno visto coinvolte Bologna e Fiorentina.

Si chiude un'intensa settimana di coppe europee che ha visto il culmine dei quarti di finale di Champions League martedì e mercoledì sera. Ma l'attenzione non è rivolta solo al calcio italiano con le sfide del Bologna e della Fiorentina, impegnate rispettivamente contro Aston Villa e Crystal Palace. Molte altre squadre del panorama calcistico continentale sono scese in campo nelle ultime ore, tutte con l'obiettivo di conquistare un posto nelle semifinali delle competizioni europee.

Di seguito, tutti i risultati completi, con i relativi marcatori, delle partite di ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League, che hanno definito il quadro delle prossime sfide decisive. Nella competizione più prestigiosa, la Champions League, abbiamo assistito a incontri avvincenti. Il Friburgo ha confermato la sua superiorità battendo il Celta Vigo con un netto 3-1, dopo aver già vinto l'andata per 3-0, garantendosi così l'accesso alle semifinali. Un percorso impressionante per la squadra tedesca. L'Aston Villa ha avuto la meglio sul Bologna con un perentorio 4-0, ribaltando lo svantaggio dell'andata e mostrando una grande determinazione. Anche il Nottingham Forest ha strappato la qualificazione in casa contro il Porto, vincendo 1-0 dopo l'1-1 dell'andata, in una partita equilibrata e combattuta fino all'ultimo. Passando all'Europa League, abbiamo assistito a colpi di scena e conferme. Lo Shakhtar Donetsk ha dimostrato la sua forza superando l'AZ Alkmaar con un pareggio per 2-2, risultato sufficiente dopo la vittoria all'andata per 3-0, accedendo così alle semifinali. La Fiorentina, purtroppo, non è riuscita a ribaltare il pesante svantaggio dell'andata contro il Crystal Palace, subendo un'altra sconfitta che le preclude il passaggio del turno. Questo risultato segna un momento di delusione per i tifosi viola. Nella Conference League, invece, il Rayo Vallecano ha ottenuto una preziosa vittoria per 3-1 contro l'AEK Atene, ma la sconfitta per 3-0 dell'andata non è stata sufficiente a garantirgli la semifinale, con i greci che avanzano. Invece, lo Strasburgo ha compiuto un'ottima rimonta vincendo 4-0 contro il Mainz, ribaltando il risultato dell'andata per 0-2 e conquistando meritatamente il passaggio del turno. Le semifinali di Europa League vedranno ora sfidarsi Shakhtar Donetsk contro Crystal Palace, in una sfida che promette spettacolo e intensità. La giornata europea si è quindi conclusa con la definizione delle squadre che continueranno la loro corsa verso la gloria continentale. Le semifinali si preannunciano ricche di emozioni e colpi di scena, con alcune sorprese e conferme. Le squadre che sono riuscite a superare questa fase eliminatoria hanno dimostrato carattere, preparazione e una grande voglia di vincere. Il calcio europeo continua a regalare emozioni forti, e l'attesa per le prossime partite delle semifinali è già altissima, alimentata dalla speranza di assistere a sfide memorabili e all'incoronazione di una nuova campionessa. La strada verso la finale è ancora lunga e tortuosa, ma per queste squadre la competizione è più viva che mai





GoalItalia / 🏆 26. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Calcio Europeo Europa League Conference League Quarti Di Finale Semifinali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Conference League, le formazioni ufficiali di AEK-Rayo Vallecano e Strasburgo-MainzTutto pronto per le sfide di Conference League fra Strasburgo e Mainz (andata 2-0 per i tedeschi) e AEK Atene e Rayo Vallecano (andata 3-0 per gli spagnoli). Di seguito le formazioni ufficiali: Strasb

Read more »

La Fiorentina batte il Crystal Palace ma non completa la rimonta: addio alla Conference LeagueLa Viola vince 2-1 nel ritorno dei quarti di finale ma non riesce a ribaltare il 3-0 dell'andata: Vanoli saluta la competizione

Read more »

Conference League, le date delle semifinali: il programma completoI quarti di finale hanno decretato le squadre che si giocheranno un posto per la finale: tutte ciò che c'è da sapere sulle prossime sfide del torneo

Read more »

Conference League, tutti i risultati: impresa Strasburgo, il Rayo rischia ma passaLa serata di Conference League che ha visto l'amara eliminazione della Fiorentina per mano del Crystal Palace ha regalato emozioni anche nelle altre due sfide delle 21. A prendersi la scena è il Sali

Read more »

Conference League, tutto quello che c'è da sapere sulle semifinali: tabellone e dateSaranno Shakhtar Donetsk-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo le semifinali di Conference League per la stagione 2025/2026. Lo Shakhtar aveva pareggiato 2-2 nel pomeriggio con l'AZ Alkmaar, face

Read more »

Conference League, tutto quello che c'è da sapere sulle semifinali: tabellone e dateSaranno Shakhtar Donetsk-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo le semifinali di Conference League per la stagione 2025/2026. Lo Shakhtar aveva pareggiato 2-2 nel pomeriggio con l'AZ Alkmaar, face

Read more »