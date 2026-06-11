Coppia in crisi? Foto da Capri smentiscono le voci. La showgirl è convinta che il matrimonio arriverà presto

La presunta crisi tra Samira Lui e il suo compagno, che si era vociferata nelle scorse settimane, è stata messa definitivamente a tacere dalle foto da Capri. La coppia ha trascorso qualche giorno sull'isola, tra gite in barca e baci al tramonto, e le immagini parlano chiaro: una coppia molto unita e in sintonia.

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La presunta crisi, di cui si era vociferato nella scorse settimane, è solo un ricordo (o, forse, non c'è mai stata)messa definitivamente a tacere dalle foto da Capri. Selfie condivisi anche su Instagram, baci al tramonto e gite in barca raccontano di una coppia molto unita e in sintonia.

Sono convinta che lui sia la persona giusta con cui costruire una famiglia», disse Samira Lui del compagno lo scorso febbraio, ospite dipur sottolineando come non sia ancora il momento di convolare a nozze: 'Il matrimonio, per il momento, è rimandato. Una proposta, del resto, non c’è ancora stata, anche se la showgirl è certa che arriverà, come è certa che vorrebbe avereLa coppia si è conosciuta a Formentera.

Lei era in vacanza e lui lavorava come organizzatore di eventi: un vero e proprio colpo di fulmine.

'Mi sono innamorato subito. Samira Lui, tra amore e impegni professionaliUn programma che non sembra conoscere crisi e che andrà avanti per tutta l'estate. Nessuna vacanza programmata, insomma, almeno per il momento. Ma chissà che non si presenti l'occasione di organizzare un'altra fuga romantica, anche per pochi giorni. L'estate, del resto, deve ancora iniziare ufficialmente





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